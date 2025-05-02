開季連19局無失分感謝上帝　飛力獅：努力不掉分



▲統一獅隊洋將飛力獅。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／新莊報導

統一7-ELEVEn獅2日在新莊球場4比2打敗富邦悍將，統一洋投飛力獅（Felix Pena）繳出6局無失分，開季連續19局無失分，賽後飛力獅表示，「努力不要掉分。」

本場飛力獅先發6局用了102球，65個好球，被敲出7支安打，投出3次三振，沒有任何四死球保送，無失分，拿到開季先發2連勝，獲選單場最有價值球員。

前兩場先發都有至少7次三振，今天倒是只有3次，飛力獅表示，「這是比賽一部份，不能奢求每次都能三振對手，很感謝上帝，很感謝隊友。」

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開季連續3場繳出優質先發，飛力獅提到，「適應得越來越好，也越來越棒，每一場都在做調整，有漸入佳境的感覺，很感謝上帝，調整狀況不錯，隊友也很支持我，很開心，比賽中間的牛棚練投很重要。」

目前開季連續19局無失分，距離聯盟紀錄是1994年兄弟象洋投克力士（Chris Bennett）開季連續25.1局無失分。

同時飛力獅目前開季連續19局沒有四壞球，聯盟紀錄是2016年統一獅潘威倫的開季連續45.1局沒有四壞球。

飛力獅表示，「很感謝上帝，每一局都能不要失分，一局一局來，不會是壓力，終究會失分，但會努力不要掉分，如果掉分了，也希望能保持自信。」

另外，今天首次交手富邦，飛力獅則說，「在台灣每一支球隊都有好的打者，今天感覺他們調整上，也做得滿不錯，今天我也做好自己的工作，把球質丟出來。」