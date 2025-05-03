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林佳緯天賦更高「不辜負期待」　陳傑憲：要更有責任

▲蘇智傑、陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）
▲蘇智傑與陳傑憲。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／新莊報導

統一7-ELEVEn獅隊長陳傑憲今年在教練團體恤下，近期主要轉守左外野，陳傑憲直言林佳緯的天賦更好，但同時私底下也有話鼓勵他。

這幾年陳傑憲主要鎮守中外野，4月19日開始，陳傑憲移防左外野，中外野交給林佳緯，統一總教練林岳平先前曾解釋，單純是讓陳傑憲減輕外野守備奔跑的強度，現在要讓他身體一直維持在好的狀態完成比賽，不能等到疲累出現，導致身體負擔之後再來調整。

對於餅總安排，陳傑憲認為，「也是有道理，林佳緯的天賦這麼好，無論是守備範圍或是臂力，我贏不了他，外野能力我只有經驗贏他，透過長久比賽累積，知道對方攻擊分布與比賽狀況，怎麼去拿捏，能力我是沒有贏他，他的腳程快、臂力好、守備範圍大，他能守中外野，對於球隊未來是有幫助的。」

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陳傑憲認為，「每個位置都有不輕鬆的地方，對我來說跑動與體力都還OK，中外野最累的是專注度，每局有什麼狀況，就要去思考與設定，希望林佳緯這一點透過比賽慢慢累積，我就是在左外野輔助。」

同時陳傑憲提到，「滿感謝總教練體恤，開季有跟我討論，讓我用休息或是調整方式去比賽，但我覺得還不屬於專注指定打擊，還是想要用守備幫助球隊，包括左外野與右外野都有練，這樣子教練團會有比較多選擇。」

移防左外野，陳傑憲回想，「記得剛進職棒的時候，守內野守得不好，曾經去守過左外野，左外野打出來的球，有些方向還在適應。」

陳傑憲開玩笑說，「餅總希望我比較輕鬆，但反而壓力更大，左外野不是我舒服的位置，守備的時候要特別專注，跟中外野比起來，守左外野其實比較焦慮。」

陳傑憲觀察，「林佳緯與中信兄弟宋晟睿無論在臂力、腳程、守備範圍都很大，包括郭天信也是，他們都很有得比，只是經驗上慢慢要去累積，林佳緯的個性也是浪漫一點，不是說散漫，但有時候比賽會在想其他事情，專注度沒有那麼好，所以有時候我都會喊聲提醒他。」

此外，陳傑憲透露，「私下有跟林佳緯說過，希望他去思考與判斷，未來中外野要佔住，要更積極去守，畢竟中線不是隨便誰都可以守，他才20歲就可以守中外野，代表總教練對他有很高期待，希望他不要辜負期待，要更有責任去面對。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

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