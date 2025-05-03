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找到最舒服動作　林子豪長打率破5成：視線不會晃

▲統一獅隊林子豪。（圖／統一球團提供）
▲林子豪本季長打提升。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／新莊報導

統一7-ELEVEn獅內野手林子豪昨天轟出本季第4發全壘打，目前並列全壘打王，今年長打率有所提升，林子豪透露，「目前這個動作是最舒服的。」

昨天林子豪掃出本季第4支全壘打，目前與隊友林安可和樂天桃猿林立並列全壘打榜首位，現階段長打率0.550，是生涯最高，但賽後統一總教練林岳平提醒，今年希望他不管打好打壞，不要調整打擊方針。

有關於餅總所說的話，林子豪表示，「這個賽季就是把現在做的事情，維持到球季末，不要在季中改變，從春訓開始，看一整季結果。」

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林子豪坦言，「這幾年打擊動作一直有在改變，目前這個動作是最舒服的，之前打不好就想要改變，但反而效果不是那麼好，有時候改到亂掉。」

同時餅總也直言林子豪長打增加不在預期內，林子豪認為，「長打跟動作其實沒有直接關係，但現在這個動作，確實在看球上比較清楚，視線不會晃，讓自己更穩定去看球。」

林子豪也說，「長打增加是真的沒想到，今年擊到球心的機率比較高，打擊教練馬修爾（Justin Mashore）給我的觀念就是把球打強，不是說仰角或是把球打高，擊中球心比較重要，否則為了追求仰角變成切到，也都沒有用，重要還是擊球點。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

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