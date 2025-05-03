餅總觀察張奕投球有狀況　池恩齊嚴重失誤賽後特守

記者陳立勳／新莊報導

統一7-ELEVEn獅3日在新莊球場7比2打敗富邦悍將，統一總教練林岳平觀察到富邦先發投手張奕似乎在投球上有些狀況。

統一洋投蒙德茲（Yohander Mendez）5局用了90球，59個好球，被擊出3支安打，送出7次三振，2次四壞球，失掉1分自責分，拿到來台首勝。

談到蒙德茲內容，林岳平認為，「內容差不多這樣，5局裡面確實前段壞球比較多，在有效球數內可以壓制，達到我們要的任務。」

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蒙德茲第2局一度讓富邦滿壘無人出局，但只有失掉1分，林岳平表示，「他也不好攻擊，是要製造打不好，雖然有保送和安打，確實不好攻擊。」



▲林岳平。（圖／記者林敬旻攝）

今天統一單場3轟，包括41歲老將陳鏞基本季首轟出爐，林岳平淡淡地說，「希望持續加油，明天陳鏞基休息。」

富邦投手張奕先發4.1局，用了91球，66個好球，被擊出6支安打，包括2發全壘打，投出6次三振，1次四壞球，失5分，4分自責分，苦吞本季第4敗，林岳平觀察，「第4局和第5局看起來狀況上，不知道什麼狀況，投起來不是那麼有力量，當他投進好球，打者有辦法攻擊，而且都是長打，用長打去壓迫他。」

此外，今天比賽中富邦游擊手池恩齊在第3局發生接球失誤，讓統一得到分數，雖然昨天賽後也有飛球特守，不過今日賽後因為失誤，再次接受特守訓練。