徐若熙吞敗「球不聽話」　葉總談失誤輸球：把機會給別人



▲徐若熙。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／桃園報導

味全龍投手徐若熙昨日由於隊友失誤，先發4.2局退場，失3分，只有1分自責分，味全總教練葉君璋表示，「球比較不聽話。」

昨天徐若熙先發4.2局，用了92球，63個好球，被擊出5支安打，投出4次三振，2次四壞球，1次觸身球，失3分，1分自責分，承擔本季第2敗。

今日味全陣容調整，投手曹祐齊下二軍，拉上牛棚投手王定穎，評價昨天徐若熙投球表現，葉君璋表示，「徐若熙會繼續在先發輪值，基本上依照正常休息天數安排輪值。」

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葉君璋認為，「昨天徐若熙有一點小問題，本來就比較容易犯的問題，主要是投球的節奏，沒有做得很好，一直以來都有類似的問題，昨天又更明顯。」

同時葉君璋解釋，「主要是球比較不聽話，不會說控球不好，比較沒辦法隨心所欲，想要把球投到什麼樣的地方，有時候投手好，也會有感覺，跟自己想的是不是相同，這個沒有做好，就會有落差。」

昨天味全發生3次守備失誤，導致最後輸球，葉君璋認為，「棒球比賽就是這樣，失誤把機會給別人，失誤包括有配球的失誤，守備的失誤，跑壘的失誤，暗號的失誤，棒球比一般運動更容易失誤。」

另外，朱育賢傷癒歸隊後4場出賽，僅有1支安打，葉君璋坦言，「打擊又更難了，對方也是非常好的投手，有時候遇到好投手，好投手與好打者，好投手比較有優勢，昨天遇到好投手，沒有那麼好攻擊，也才剛回來，視覺上需要適應一下。」