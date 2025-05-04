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跑壘協會送暖到偏鄉　攜手台北華真扶輪社捐贈公務車

▲中華民國基層跑壘推廣協會與台北華真扶輪社捐贈泰源國中公務車。（圖／中華民國基層跑壘推廣協會提供）
▲中華民國基層跑壘推廣協會與台北華真扶輪社捐贈泰源國中公務車。（圖／中華民國基層跑壘推廣協會提供） 

記者陳立勳／綜合報導

台東縣泰源國中由於地處偏遠，長年面臨交通不便，交通資源有限，一天僅有3班公車，但與孩子們的比賽時間無法銜接，棒球隊出賽、學生緊急送醫，全仰賴教練自掏腰包購買的老舊二手車支撐，社團法人中華民國基層跑壘推廣協會攜手台北華真扶輪社，共同捐贈一台全新的公務車。

知道泰源國中的真實需求後，社團法人中華民國基層跑壘推廣協會攜手台北華真扶輪社，共同捐贈一台全新的公務車，專門為偏鄉孩子的就學與就醫安全而設。

這輛公務車不僅將作為棒球隊出賽接送之用，更在學生突發狀況時，能作為即時應變的「救護車」，守護孩子們的健康與安全。

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泰源國中校長呂學興提到，這份捐贈不僅是物資上的幫助，更是對偏鄉教育的支持與肯定，「有了這台車，我們終於可以不用再擔心學生因交通問題錯過機會或延誤就醫。」

捐贈儀式中，由基層跑壘推廣協會理事長許峰賓與台北華真扶輪社社長共同代表致贈公務車，象徵民間力量攜手為基層教育與體育發展貢獻心力，跑壘協會也將持續關注全台偏鄉學校需求，透過體育與公益的力量，為更多孩子鋪設通往夢想的道路。

▲中華民國基層跑壘推廣協會與台北華真扶輪社捐贈泰源國中公務車。（圖／中華民國基層跑壘推廣協會提供）
▲中華民國基層跑壘推廣協會與台北華真扶輪社捐贈泰源國中公務車。（圖／中華民國基層跑壘推廣協會提供） 

關鍵字： 公益棒球

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