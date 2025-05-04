沒印象對戰陳冠宇好壞　劉基鴻超前轟：把節奏跟好



▲味全龍隊劉基鴻開轟。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／桃園報導

味全龍4日5比3逆轉打敗樂天桃猿，味全劉基鴻第9局從樂天後援投手陳冠宇手中轟出致勝2分砲，賽後劉基鴻表示，「把節奏跟好。」

今日劉基鴻4打數敲出1支安打，唯一安打就是第9局的關鍵2分全壘打，獲選單場最有價值球員。

談到第9局那個打席，劉基鴻表示，「前幾次沒有打好，教練團有提醒，一些小細節沒有做好，上去就是專注做好，把節奏跟好。」

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今天劉基鴻從陳冠宇手中轟出2分全壘打，也是兩人生涯對戰首轟，生涯累積交手18個打數，敲出8支安打，有4分打點，打擊率高達0.444，打起來頗有心得，不過劉基鴻則說，「還好耶，沒有什麼印象。」

本場面對樂天先發投手劉家翔，3打數沒有安打，劉基鴻提到，「今年官辦熱身賽有對過一次，他的控球還不錯，就是低低的，變化球還不錯，今天可能大家有點急，在好球數領先的時候，太過於積極，打到不好打的球。」

今天球隊從領先到落後，後來又再逆轉，本周3連戰與樂天分數都咬得很緊，劉基鴻直言，「不到最後一刻，都不能鬆懈，兩隊也都是，比賽很精彩。」

劉基鴻也說，「棒球就是做好自己可以控制的事情，把球擊確實，看球怎麼飛，做好我們自己，場下氣氛也很好，上去打都很有自信，有好的結果發生。」

去年劉基鴻僅有9轟，本季已經有4發全壘打，劉基鴻認為，「今年算是不錯，做好每個打席，專注好每顆球，就是順其自然，希望一年一年進步。」