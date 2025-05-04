運動雲

>

沒印象對戰陳冠宇好壞　劉基鴻超前轟：把節奏跟好

▲味全龍隊劉基鴻。（圖／味全龍隊提供）
▲味全龍隊劉基鴻開轟。（圖／味全龍隊提供） 

記者陳立勳／桃園報導

味全龍4日5比3逆轉打敗樂天桃猿，味全劉基鴻第9局從樂天後援投手陳冠宇手中轟出致勝2分砲，賽後劉基鴻表示，「把節奏跟好。」

今日劉基鴻4打數敲出1支安打，唯一安打就是第9局的關鍵2分全壘打，獲選單場最有價值球員。

談到第9局那個打席，劉基鴻表示，「前幾次沒有打好，教練團有提醒，一些小細節沒有做好，上去就是專注做好，把節奏跟好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天劉基鴻從陳冠宇手中轟出2分全壘打，也是兩人生涯對戰首轟，生涯累積交手18個打數，敲出8支安打，有4分打點，打擊率高達0.444，打起來頗有心得，不過劉基鴻則說，「還好耶，沒有什麼印象。」

本場面對樂天先發投手劉家翔，3打數沒有安打，劉基鴻提到，「今年官辦熱身賽有對過一次，他的控球還不錯，就是低低的，變化球還不錯，今天可能大家有點急，在好球數領先的時候，太過於積極，打到不好打的球。」

今天球隊從領先到落後，後來又再逆轉，本周3連戰與樂天分數都咬得很緊，劉基鴻直言，「不到最後一刻，都不能鬆懈，兩隊也都是，比賽很精彩。」

劉基鴻也說，「棒球就是做好自己可以控制的事情，把球擊確實，看球怎麼飛，做好我們自己，場下氣氛也很好，上去打都很有自信，有好的結果發生。」

去年劉基鴻僅有9轟，本季已經有4發全壘打，劉基鴻認為，「今年算是不錯，做好每個打席，專注好每顆球，就是順其自然，希望一年一年進步。」

關鍵字： 中職味全龍

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

葉總肯定劉家翔球威　看陳子豪首局首打席開轟有不好感覺

葉總肯定劉家翔球威　看陳子豪首局首打席開轟有不好感覺

劉基鴻9局致勝2分砲　味全5比3逆轉樂天

劉基鴻9局致勝2分砲　味全5比3逆轉樂天

陳俊秀、王威晨開砲力壓台鋼5轟　兄弟中止5連敗

陳俊秀、王威晨開砲力壓台鋼5轟　兄弟中止5連敗

拿莫．伊漾二軍開轟　味全8比5擊敗富邦

拿莫．伊漾二軍開轟　味全8比5擊敗富邦

台鋼邀請在地身障兒童棒球隊　招待「希望小太陽」觀賽

台鋼邀請在地身障兒童棒球隊　招待「希望小太陽」觀賽

魔神樂專剋味全龍　葉總坦言欣賞投球特質

魔神樂專剋味全龍　葉總坦言欣賞投球特質

想看年輕球員展現能力　古久保健二：不要太在意成績

想看年輕球員展現能力　古久保健二：不要太在意成績

徐若熙自評「曲球」沒控好　想多投1人被攔下

徐若熙自評「曲球」沒控好　想多投1人被攔下

提醒自己開心投球　徐若熙手套注入「快樂」元素

提醒自己開心投球　徐若熙手套注入「快樂」元素

徐若熙吞敗「球不聽話」　葉總談失誤輸球：把機會給別人

徐若熙吞敗「球不聽話」　葉總談失誤輸球：把機會給別人

#李珠珢 春麗頭亮相！帶領Fubon Angels大跳開場舞

熱門新聞

快訊／挺佐佐木朗希拚首勝！大谷翔平炸裂第8轟　道奇超前勇士

徐若熙飆155公里火球！本季最短登板　球探提前收包下班

單日三場破萬人進場！中職再創觀眾紀錄　球迷熱情點燃全台三地

布坎南加盟富邦引韓媒關注　韓職洋將保留權爭議：5年太久了！

大谷翔平猛打賞+第8轟助拳　佐佐木朗希終於奪大聯盟首勝

大聯盟主審「忘了關麥」直播爆粗口全網瘋傳　網友：這反應太真實

讀者回應

﻿

熱門新聞

1挺佐佐木朗希！大谷翔平炸裂本季第8轟

2徐若熙本季最短登板　球探提前收包

3單日三場破萬人進場！中職再創觀眾紀錄

4布坎南加盟富邦掀韓職洋將保留權爭議

5大谷翔平猛打賞+第8轟助拳　佐佐木朗希首勝

最新新聞

1陳重廷5打點大進補感謝隊友認真跑壘

2沒印象對戰陳冠宇好壞　劉基鴻：把節奏跟好

3陳聖平失誤移防三壘　餅總解釋原因

4葉總肯定劉家翔球威　看陳子豪首局首打席開轟有不好感覺

5統一獅火力全開！悍將苦吞主場6連敗

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

王力宏演唱會踩空　唱一半「舞台突下降」

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

【超豪邁結緣品】大哥霸氣送整串香蕉　目擊者：人也太好

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

【不可以色色！】#黃金獵犬 咬住漂亮姐姐的裙子不放＞／／／＜
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366