劉基鴻9局致勝2分砲　味全5比3逆轉樂天



▲劉基鴻。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／桃園報導

味全龍4日在桃園球場交手樂天桃猿，味全派出洋投龍聖（Zac Lowther）先發，對決樂天劉家翔，本場味全第8局追平，第9局劉基鴻轟出2分砲，終場5比3逆轉樂天。

味全1局上開路先鋒陳子豪瞄準首球轟出右外野陽春全壘打，個人本季第2支，4局下樂天打破鴨蛋，陳晨威擊出游擊方向內野安打，林政華觸擊短打，藉由野手選擇上壘，林智平成功觸擊短打，攻上二、三壘，林泓育擊出三壘滾地球刺殺，送回追平分。

樂天第5局持續搶攻，余德龍擊出中外野二壘打，張閔勛補上中外野安打，帶有1分打點，樂天2比1超前。

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第6局樂天追加分數，林智平擊出左外野安打，林泓育、張趙紘獲得四壞球，滿壘狀況下，余德龍擊出中外野高飛犧牲打，樂天取得2分領先。

味全8局上展開反攻，把握樂天換投莊昕諺，劉基鴻選到四壞球，2人出局後，朱育賢擊出右外野安打，接著張政禹敲出左外野邊線二壘打，一棒送回2分，兩隊打成平手。

9局上，樂天換投陳冠宇，2出局之後，李凱威擊出左外野安打，劉基鴻掃出左外野2分打點全壘打，個人本季第4支，幫助球隊2分差勝出。

劉家翔先發5局退場，用了75球，43個好球，被擊出4支安打，包括1支全壘打，投出3次三振，2次四壞球，1次觸身球，失掉1分自責分，結果牛棚砸鍋，無緣生涯首勝。

龍聖先發5.1局，用了82球，54個好球，投出4次三振，2次四壞球，失掉3分自責分，最後無關勝敗，林子昱後援1局無失分，拿到本季第3勝。