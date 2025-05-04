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台鋼邀請在地身障兒童棒球隊　招待「希望小太陽」觀賽

▲台鋼雄鷹邀請高雄在地身障兒童棒球隊「希望小太陽」來到澄清湖球場觀賽。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲台鋼雄鷹邀請高雄在地身障兒童棒球隊「希望小太陽」來到澄清湖球場觀賽。（圖／台鋼雄鷹提供） 

記者陳立勳／綜合報導

台鋼雄鷹4月19日澄清湖主場賽事首創「視障棒球館」企劃，請60名視障朋友及陪同者進入球場，透過聲音引導與熱情氛圍，「聽見」精采棒球賽事，今天邀請高雄在地身障兒童棒球隊「希望小太陽」來到澄清湖球場觀賽，並由黃浩澄小選手代表擔任開球嘉賓，為比賽開出精采好球！

浩澄從小就罹患腦性麻痺，一直到6歲才慢慢學會走路，自從成為「希望小太陽」的小選手之後，每次看到棒球或球棒的圖形，都會很興奮跟媽媽分享，同時也很享受上場時大家的加油聲，自己也很常在家裡練習幫自己加油。

2019年3月由曦望語言治療所的語言治療師努力推動之下，「希望小太陽」棒球隊正式誕生，這支特別的球隊，匯聚身心障礙孩子、熱情支持的家長和志工團隊，透過各方愛的挹注，以及孩子、家長積極參與，還有邱冠傑教練、王瑞勳教練悉心指導，引領慢飛天使體驗棒球樂趣。

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社團法人中華民國身障棒壘球協會持續致力於推廣身心障礙棒壘球運動，期望將希望種子傳遞到每位身心障礙朋友手中，藉此鼓舞更多國民獲得勇氣，實現「運動平等化」人權理念。

2019年首度在高雄舉辦「天使盃」身障棒球體驗賽，「希望小太陽」就是參賽隊伍之一，而台鋼雄鷹自2022年球隊成立以來也積極參與，並安排選手代表共襄盛舉。

▲台鋼雄鷹邀請高雄在地身障兒童棒球隊「希望小太陽」來到澄清湖球場觀賽。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲台鋼雄鷹邀請高雄在地身障兒童棒球隊「希望小太陽」來到澄清湖球場觀賽。（圖／台鋼雄鷹提供） 

關鍵字： 中職台鋼雄鷹棒球

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