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想看年輕球員展現能力　古久保健二：不要太在意成績

▲▼樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）
▲樂天總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿一壘手廖健富因傷今日降二軍，由於林立、梁家榮缺陣，給予不少年輕球員機會，樂天日籍總教練古久保健二提醒年輕球員，「不要太在意成績。」

近期廖健富打擊狀況回溫，不料昨天在跑壘時拉傷左大腿，被擔架抬下，今天被下放二軍。

談到廖健富目前狀況，古久保健二表示，「廖健富今天下二軍，暫時沒辦法上場，明天才會去醫院，詳細休息時間要看檢查結果。」

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今天樂天派出21歲投手劉家翔先發，原本考慮是不是要用20歲捕手宋嘉翔，古久保健二坦言，「以打擊狀況來說，宋嘉翔蹲捕也是可以，昨天有討論過，比較資深的捕手，去帶領年輕投手，是一個選擇，劉家翔與宋嘉翔以前在高中也是搭檔，也是滿有趣的。」

古久保健二提到，「張閔勛打擊狀況也不錯，雖然最近有球員受傷，很多都是機會，比如張趙紘昨天替補上場，如果可以掌握到，把能力發揮出來，就有固定上場的機會，包括曾冠傑與董順傑也是。」

同時古久保健二強調，「可以發揮多少能力，對於年輕選手也是滿期待的，特別是年輕選手，在比較少的機會中，可以把握多少次，今天劉家翔也是一樣，今天表現如何，會影響後面表現機會，不要太在意成績，把所有能力展現在球場上，不要想太多，完全在球場上爆發出來。」

另外，外野手林政華今年在打擊上有所進步，出賽17場，打擊率0.348，古久保健二觀察，「揮棒軌跡有做一些變化，想法上也是有些許改變，這些東西有連結到目前的表現。」

關鍵字： 中職樂天桃猿棒球

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