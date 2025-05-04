葉總肯定劉家翔球威　看陳子豪首局首打席開轟有不好感覺

記者陳立勳／桃園報導

味全龍4日5比3逆轉擊敗樂天桃猿，在3連戰取得2勝1敗優勢，樂天先發投手劉家翔5局失1分，賽後味全總教練葉君璋給予不錯評價。

味全洋投龍聖（Zac Lowther）先發5.1局，用了82球，54個好球，投出4次三振，2次四壞球，失掉3分自責分，最後無關勝敗。

有關於龍聖今日表現，葉君璋認為，「龍聖看得出來今天有一點疲勞，控制力有比較弱一點，球速有比較低，可能是上一場投得比較多，應該是有影響到。」

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葉君璋強調，「其實沒有什麼問題，今天球數讓他投得比較少，希望下一場可以慢慢調整回來。」



▲樂天桃猿投手劉家翔。（圖／樂天桃猿提供）

樂天投手劉家翔本季一軍初登板，先發5局用了75球，43個好球，被擊出4支安打，包括1支全壘打，投出3次三振，2次四壞球，1次觸身球，失掉1分自責分，無奈牛棚砸鍋，無緣生涯首勝。

首次遭遇劉家翔，葉君璋評價，「很不錯，球威也都有，變化球角度也滿犀利的，我們一直以來打類似的投手，都沒有打得很好，像是富邦的也有，要特別注意一下。」

今天味全開路先鋒陳子豪首局首打席首球開轟，替球隊打下分數，沒想到比賽過程贏得艱辛，葉君璋坦言，「其實心裡面不是很好，尤其加上李凱威的盜壘，擔心選手可能會認為今天好打，那時候心裡面感覺不是太好。」

所幸第8局張政禹敲出追平安打，第9局劉基鴻轟出致勝2分砲，葉君璋笑說，「原本跟隊上的人開玩笑，可能又要等到第8或是第9局，還好球員有逆轉回來，對我們來說是很重要的關鍵。」