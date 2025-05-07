台鋼7失誤破隊史紀錄不敵味全　呂偉晟巧合相隔4年奪勝



▲呂偉晟 。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／綜合報導

味全龍7日在高雄澄清湖球場遭遇台鋼雄鷹，雙方皆由本土左投掛帥先發，味全王維中碰上台鋼江承諺，本場台鋼守備發生7次失誤，打破隊史紀錄，杜家明與胡冠俞各有3次，終場4比9不敵味全，味全投手呂偉晟中繼0.1局奪勝，前一次勝投正好是4年前的今天。

味全1局上發動攻勢，陳子豪與李凱威安打上壘，劉基鴻擊出中外野飛球被接殺，推進陳子豪上到三壘，吉力吉撈．鞏冠擊出三壘滾地球，台鋼三壘手杜家明傳本壘發生失誤，陳子豪回到本壘得分，朱育賢補上右外野二壘打，再打回2分。

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台鋼第3局打破鴨蛋，王柏融擊出右外野安打，魔鷹（Steven Moya）擊出右外野二壘打，郭阜林出現高飛犧牲打，台鋼1比3落後。

第6局台鋼持續搶攻，王柏融安打上壘，魔鷹掃出右外野2分打點全壘打，個人本季第7發全壘打，連續3場開轟，幫助球隊扳平比數。

味全第7局開啟大局，郭天信突襲短打形成安打，陳子豪遭到觸身球，劉基鴻擊出中外野安打，先送回1分，吉力吉撈．鞏冠敲出三壘邊線安打，有2分打點。

第8局味全再添得分數，朱育賢率先二壘打，劉俊緯追加三壘打，有1分打點，並且藉由對方傳球失誤回到本壘得分，後面李凱威把握得點圈敲安，打下全隊第9分，最後5分差勝出。

另外，味全中繼投手呂偉晟0.1局，無失分，拿到本季首勝，同時相隔1461天再次拿到勝投，恰巧前一次勝投是2021年5月7日。

江承諺先發6.2局，被擊出6支安打，投出3次三振，1次四壞球，1次觸身球，失5分，3分自責分，吞下本季第3敗，同時對戰味全跨季10連敗。