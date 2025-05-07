陳子豪、朱育賢競爭是好事　張祐銘：不斷進步才能生存



▲張祐銘。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／台北報導

味全龍外野手張祐銘今年開季從二軍出發，上個月中升上一軍，雖然沒有固定先發，但表現中規中矩，張祐銘表示，「要不斷進步，才能夠生存。」

今年味全補進強打外野手朱育賢與陳子豪，開季張祐銘沒在一軍名單，但在二軍表現不差，10場出賽，打擊率0.351，4月19日升上一軍。

不在固定先發，至今張祐銘出賽7場，10打數敲出3支安打，有1分打點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

開季沒在一軍，張祐銘認為，「補進陳子豪與朱育賢，對於球隊發展是好的，就是大家競爭，其實一開始待在二軍也不是壞事，滿感恩二軍教練團，大家都是鼓勵，幫助我調整，感受到大家都幫助我，包括訓練員與防護員等人，才能在二軍有好的表現，被一軍教練團看到。」

張祐銘提到，「陳子豪與朱育賢進來，對球隊是好的，一定要態度認真，要不斷進步，才能夠生存，上場就是盡力幫助球隊，心態很正面，在二軍就是認真練，把好的狀態打出來，二軍身邊的人感染到我，還是覺得有機會上一軍。」

同時張祐銘也說，「開季在二軍只是一個結果，專注在當下，在二軍就像在練功，球員本來就是把自己準備好，這樣對外野競爭是好的，好的選手在一起，可以從旁學習，抱持著能上場就是專注，本質就是把成績打出來，其他不是自己能決定的，保持好的狀態。」

另外，張祐銘強調，「現在球隊環境越來越好，包括營養品補充，像是高蛋白或是魚油，健康才能盡全力去拚，希望球隊戰績好，過程中盡全力幫助球隊，知道自己什麼時候要上場，就算沒有先發，也是要去解讀比賽。」