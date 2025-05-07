沙子宸4.1局丟4分吞敗　柯敬賢同場克蕭開季連3戰敲安



▲沙子宸。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒小聯盟台灣好手今天分別先發出賽，運動家隊1A投手沙子宸先發4.1局丟4分，吞下本季第2敗，柯敬賢則是開季連續3戰敲安。

沙子宸今天先發面洛杉磯天使隊1A，先發4.1局，用了80球，57個好球，被擊出6支安打，送出6次三振，1次四壞球，丟掉4分自責分，球隊2比4落敗，承擔本季第2敗，賽後防禦率2.16。

海盜隊3A內野手鄭宗哲今天先發守游擊，排在第9棒，遭遇克里夫蘭守護者隊3A，3打數沒有安打，打擊率0.200，上壘率0.310，長打率0.233，球隊4比1贏球。

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底特律老虎隊3A內野手李灝宇，交手芝加哥小熊隊3A，今天鎮守二壘大關，排在第3棒，5打數敲出1支安打，被三振2次，有1次盜壘失敗，打擊率0.209，上壘率0.307，長打率0.318，球隊5比4贏球。

洛杉磯道奇隊新人聯盟外野手柯敬賢，對上辛辛那提紅人隊新人聯盟，先發鎮守左外野，排在第6棒，3打數敲出1支二壘打，打擊率0.444，上壘率0.545，長打率0.667，開季連續3戰敲安，球隊3比2獲勝。

道奇隊克蕭（Clayton Kershaw）今天在新人聯盟進行復健賽，投出6局4K無安打，順利收下勝投。