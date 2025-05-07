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盧孟揚放低抬腿不費力　鄭凱文指點「要沉得住氣」

▲▼中職盧孟揚。（圖／記者李毓康攝）
▲盧孟揚。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟20歲投手盧孟揚今年獲得先發輪值機會，開季4場先發，表現還不差，特別是今年把高抬腿稍微降低一點，希望動作更穩定。

去年盧孟揚在一軍出賽5場，有4場先發，戰績0勝3敗，防禦率5.79，今年4月起得到先發機會，目前4場先發，防禦率3.10，還在尋求生涯一軍首勝。

過去投球上揣摩旅美投手劉致榮，盧孟揚採用高抬腿動作，但今年似乎抬腿不像過去那麼高，他透露，「去年到美國訓練，跟投手教練王建民討論，腳抬得這麼高，是為了儲存動力，只是丟完之後，發現力量會浪費更多，重心容易往後，會不太穩定，因此今年抬腳稍微降低一點，動作會更穩定，投起來每一球感覺都差不多。」

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本季投球成績有所進步，盧孟揚提到，「去年到美國訓練，除了瞭解自己的身體，同時知道如何當一個職業球員，要知道自己該做什麼事情，把每天Routine（例行公事）與想法固定好，就不會差太多。」

盧孟揚直言，「好球員都會知道什麼時候，該做什麼事情，已經打到職棒，教練只是輔助，有問題要去問，有什麼想法就去做，不要等別人講，這樣就太慢了。」

同時盧孟揚回想，「記得剛進職棒是有點懵懂，看到學長與同齡的選手，覺得自己比較像是小孩子，但年輕人就是像個海綿，不斷去學習，學習當一個好球員。」

如今慢慢成為球隊培養的先發輪值投手，對於先發投手角色，盧孟揚則說，「去年就有找到一套方式，上季開始上一軍先發，成績還沒有表現得很好，可能會太要求自己，做自己辦不到的事情，今年比較適應在一軍先發，有往好的方向。」

另外，盧孟揚也說，「前幾場投下來，一定有問題需要解決，賽前傳接球都是找鄭凱文學長一起，都會去問學長，他叫我要沉得住氣，同時我也會請教洋投，目標穩定留在先發輪值，能把休季練習的東西表現出來。」

關鍵字： 中職中信兄弟棒球

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