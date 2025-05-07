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詹子賢3安3打點、鄭凱文優質先發　兄弟斬斷統一4連勝

▲中信兄弟詹子賢 。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟詹子賢 。（圖／中信兄弟提供） 

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅7日在台中洲際球場交手中信兄弟，統一派出洋投梅賽斯（C.C.Mercedes）先發，對上中信鄭凱文，此役中信詹子賢繳出3安3打點，搭配鄭凱文優質先發，終場7比4獲勝，統一中斷4連勝。

中信第1局大舉進攻，江坤宇擊出二壘滾地球，藉由林靖凱傳球失誤上壘，陳俊秀擊出三壘方向內野安打，黃韋盛補上左外野安打，先打下1分，接著中信發動雙盜壘，統一捕手陳重羽傳三壘形成暴傳，又奉送1分，後面詹子賢敲出左外野二壘打，再添得1分。

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3局上，統一打破鴨蛋，陳重羽擊出中外野安打，林佳緯揮出中外野三壘打，有1分打點，3局下中信重啟攻勢，江坤宇、陳俊秀、黃韋盛串連安打，再得到1分。

中信第5局再得到分數，王威晨擊出左外野二壘打，詹子賢擊出右外野安打，有1分打點，擴大領先到5分。

梅賽斯先發4.2局退場，用了101球，65個好球，被擊出9支安打，投出4次三振，1次四壞球，失6分，3分自責分，吞下本季首敗，中止開季先發3連勝。

鄭凱文先發6局，用了87球，52個好球，被擊出4支安打，投出1次三振，2次四壞球，拿到本季第2勝。

7局上統一許哲晏掃出左外野陽春砲，7局下中信陳俊秀回敬一發陽春砲，生涯累積144轟，追平周思齊，並列聯盟第10位。

統一第8局持續追分，陳聖平在滿壘狀況下敲安，一棒送回2分，可惜後面反攻無力，最後3分差落敗。

關鍵字： 中職中信兄弟棒球

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