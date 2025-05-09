運動雲

>

林昱珉5.2局被敲1安無奈吞首敗　鄭宗哲先發敲安+盜壘

▲▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）
▲林昱珉先發吞敗。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒小聯盟台灣好手今天分別先發出賽，效力亞利桑那響尾蛇隊3A左投林昱珉，遭遇運動家隊3A，先發5.2局失2分，僅有1分自責分，無奈吞下本季首敗。

今日林昱珉碰上運動家隊，先發5.2局，用了77球，43個好球，被敲出1支安打，投出5次三振，4次四壞球，失2分，1分自責分，賽後防禦率2.53，球隊0比4遭到完封，林昱珉承擔本季首敗。

匹茲堡海盜隊3A內野手鄭宗哲今天對上克里夫蘭守護者隊3A，先發守三壘，排在第9棒，3打數擊出1支安打，被三振2次，跑出本季第4次盜壘成功，打擊率0.194，上壘率0.295，長打率0.224，球隊4比3獲勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

底特律老虎隊3A內野手李灝宇今天先發守三壘，排在第2棒，遭遇芝加哥小熊隊3A，3打數敲出1支安打，被三振2次，選到1次四壞球，連續3戰敲安，打擊率0.212，上壘率0.309，長打率0.314，球隊0比12慘遭完封。

辛辛那提紅人隊新人聯盟「二刀流」林盛恩本季首場出賽，擔任先發指定打擊，排在第3棒，面對洛杉磯道奇隊新人聯盟，第8局被換代打退場，總計3打數沒有安打，吞下2次三振，球隊3比2贏球。

關鍵字： 旅美球員林昱珉棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平9局開砲無力救道奇　山本由伸挨2轟丟5分吞敗

大谷翔平9局開砲無力救道奇　山本由伸挨2轟丟5分吞敗

富邦網羅韓職勝投王下周抵台　再簽前樂天鈴木駿輔

富邦網羅韓職勝投王下周抵台　再簽前樂天鈴木駿輔

大谷本季廣告收入破億　經紀人爆差點與道奇簽15年長約

大谷本季廣告收入破億　經紀人爆差點與道奇簽15年長約

林益全出新書揭露　前富邦隊友「有人上過大聯盟感到自負」

林益全出新書揭露　前富邦隊友「有人上過大聯盟感到自負」

大谷翔平明天再投牛棚　二刀流回歸等待「實戰投球」

大谷翔平明天再投牛棚　二刀流回歸等待「實戰投球」

海盜隊慘吞7連敗　教頭謝爾頓被開除本季第一人

海盜隊慘吞7連敗　教頭謝爾頓被開除本季第一人

鄭凱文感謝教練給機會　談兄弟揮別連敗：一定會越來越好

鄭凱文感謝教練給機會　談兄弟揮別連敗：一定會越來越好

台鋼7失誤破隊史紀錄不敵味全　呂偉晟巧合相隔4年奪勝

台鋼7失誤破隊史紀錄不敵味全　呂偉晟巧合相隔4年奪勝

詹子賢3安3打點、鄭凱文優質先發　兄弟斬斷統一4連勝

詹子賢3安3打點、鄭凱文優質先發　兄弟斬斷統一4連勝

台鋼邀請陳正中開球　前三商戰友林振賢當捕手

台鋼邀請陳正中開球　前三商戰友林振賢當捕手

【泰格與雪兒】當姐妹陷入曖昧

熱門新聞

林益全出新書揭露　前富邦隊友「有人上過大聯盟感到自負」

大谷翔平引擎全開　外媒看好挑戰史上首見「40-40-40」傳奇紀錄

快訊／台籃最狂！單節得48分　林書豪率領新北國王轟破新紀錄

富邦網羅韓職勝投王下周抵台　再簽前樂天鈴木駿輔

快訊／勇士少柯瑞G2被打爆慘輸24分　灰狼蟻人扭傷硬打扳平系列賽

大谷翔平9局開砲無力救道奇　山本由伸挨2轟丟5分吞敗

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林益全新書　「有人上過大聯盟自負」

2大谷拚40－40－40異次元紀錄

3台籃最狂！　新北國王單節轟48分

4韓職勝投王下周抵台　再簽鈴木駿輔

5勇士少柯瑞G2被打爆慘輸24分

最新新聞

1湖人5戰出局　詹皇認灰狼是該死強隊

2襄澐建設隱匿供水資訊　總座2人詐欺起訴

3林昱珉5.2局被敲1安　鄭宗哲敲安+盜壘

4前球后僅丟1局再送「貝果」追平神蹟

5尼克連2場神逆轉　與新教宗有關？

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

【女兒4歲仍不會說話...】母女鑽轎底祈福　白沙屯媽祖展現慈悲的一面

李珠珢見富邦游擊手接球失誤　一秒崩潰抱頭蹲地
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366