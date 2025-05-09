林昱珉5.2局被敲1安無奈吞首敗　鄭宗哲先發敲安+盜壘



▲林昱珉先發吞敗。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒小聯盟台灣好手今天分別先發出賽，效力亞利桑那響尾蛇隊3A左投林昱珉，遭遇運動家隊3A，先發5.2局失2分，僅有1分自責分，無奈吞下本季首敗。

今日林昱珉碰上運動家隊，先發5.2局，用了77球，43個好球，被敲出1支安打，投出5次三振，4次四壞球，失2分，1分自責分，賽後防禦率2.53，球隊0比4遭到完封，林昱珉承擔本季首敗。

匹茲堡海盜隊3A內野手鄭宗哲今天對上克里夫蘭守護者隊3A，先發守三壘，排在第9棒，3打數擊出1支安打，被三振2次，跑出本季第4次盜壘成功，打擊率0.194，上壘率0.295，長打率0.224，球隊4比3獲勝。

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底特律老虎隊3A內野手李灝宇今天先發守三壘，排在第2棒，遭遇芝加哥小熊隊3A，3打數敲出1支安打，被三振2次，選到1次四壞球，連續3戰敲安，打擊率0.212，上壘率0.309，長打率0.314，球隊0比12慘遭完封。

辛辛那提紅人隊新人聯盟「二刀流」林盛恩本季首場出賽，擔任先發指定打擊，排在第3棒，面對洛杉磯道奇隊新人聯盟，第8局被換代打退場，總計3打數沒有安打，吞下2次三振，球隊3比2贏球。