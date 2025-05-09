運動雲

>

大谷翔平9局開砲無力救道奇　山本由伸挨2轟丟5分吞敗

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今日先發出賽，客場遭遇亞利桑那響尾蛇隊，此役大谷翔平第9局轟出陽春砲，但道奇隊投手山本由伸先發5局，挨了2發全壘打，終場道奇隊仍以3比5落敗。

今日大谷翔平擔任先發指定打擊，排在第1棒，面對響尾蛇隊先發投手普法特（Brandon Pfaadt），第1局首打席擊出中外野飛球被接殺，第3局第2打席則是擊出左外野飛球被接殺。

道奇隊本場推出日籍投手山本由伸先發，第4局碰上亂流，先四壞球保送史密斯（Pavin Smith），讓奈勒（Josh Naylor）擊出游擊方向內野安打，接著又對蘇亞雷茲（Eugenio Suarez）投出觸身球，滿壘狀況下，被捕手莫雷諾（Gabriel Moreno）掃出滿貫全壘打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第5局響尾蛇隊再添分數，馬提（Ketel Marte）從山本由伸手中揮出右外野陽春全壘打，比分差距拉開到5分。

山本由伸今天是本季首度休息5天登板，總計5局用了88球，54個好球，被敲出6支安打，包括2支全壘打，投出4次三振，1次四壞球，1次觸身球，丟掉5分自責分，是本季單場新高，防禦率升到1.80，承擔本季第3敗。

道奇隊第8局打破鴨蛋，貝茲（Mookie Betts）、史密斯（Will Smith）分別安打上壘，蒙西（Max Muncy）敲出場地規則二壘打，先打下1分，後面帕黑斯（Andy Pages）補上適時安打，再送回1分，可惜康佛多（Michael Conforto）擊出雙殺打，道奇隊攻勢遭到瓦解。

大谷翔平第9局對上響尾蛇隊後援投手金克爾（Kevin Ginkel），一棒掃出中外野陽春全壘打，飛行距離426英尺，個人本季第11發全壘打，幫助球隊追回1分，無奈球隊反攻無力，最後2分差輸球，總計大谷翔平5打數敲出1發陽春砲，被三振1次，打擊率0.296，連續5場敲安。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平開轟。（圖／達志影像／美聯社）  

關鍵字： MLB棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

富邦網羅韓職勝投王下周抵台　再簽前樂天鈴木駿輔

富邦網羅韓職勝投王下周抵台　再簽前樂天鈴木駿輔

大谷本季廣告收入破億　經紀人爆差點與道奇簽15年長約

大谷本季廣告收入破億　經紀人爆差點與道奇簽15年長約

林益全出新書揭露　前富邦隊友「有人上過大聯盟感到自負」

林益全出新書揭露　前富邦隊友「有人上過大聯盟感到自負」

大谷翔平明天再投牛棚　二刀流回歸等待「實戰投球」

大谷翔平明天再投牛棚　二刀流回歸等待「實戰投球」

海盜隊慘吞7連敗　教頭謝爾頓被開除本季第一人

海盜隊慘吞7連敗　教頭謝爾頓被開除本季第一人

鄭凱文感謝教練給機會　談兄弟揮別連敗：一定會越來越好

鄭凱文感謝教練給機會　談兄弟揮別連敗：一定會越來越好

台鋼7失誤破隊史紀錄不敵味全　呂偉晟巧合相隔4年奪勝

台鋼7失誤破隊史紀錄不敵味全　呂偉晟巧合相隔4年奪勝

詹子賢3安3打點、鄭凱文優質先發　兄弟斬斷統一4連勝

詹子賢3安3打點、鄭凱文優質先發　兄弟斬斷統一4連勝

台鋼邀請陳正中開球　前三商戰友林振賢當捕手

台鋼邀請陳正中開球　前三商戰友林振賢當捕手

兄弟回洲際主場強碰獅子軍　岳政華強勢回歸一軍

兄弟回洲際主場強碰獅子軍　岳政華強勢回歸一軍

古天樂：大S的離開好突然　認至今還沒接受

熱門新聞

林益全出新書揭露　前富邦隊友「有人上過大聯盟感到自負」

大谷翔平引擎全開　外媒看好挑戰史上首見「40-40-40」傳奇紀錄

快訊／台籃最狂！單節得48分　林書豪率領新北國王轟破新紀錄

富邦網羅韓職勝投王下周抵台　再簽前樂天鈴木駿輔

快訊／勇士少柯瑞G2被打爆慘輸24分　灰狼蟻人扭傷硬打扳平系列賽

大谷翔平9局開砲無力救道奇　山本由伸挨2轟丟5分吞敗

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林益全新書　「有人上過大聯盟自負」

2大谷拚40－40－40異次元紀錄

3台籃最狂！　新北國王單節轟48分

4韓職勝投王下周抵台　再簽鈴木駿輔

5勇士少柯瑞G2被打爆慘輸24分

最新新聞

1湖人5戰出局　詹皇認灰狼是該死強隊

2襄澐建設隱匿供水資訊　總座2人詐欺起訴

3林昱珉5.2局被敲1安　鄭宗哲敲安+盜壘

4前球后僅丟1局再送「貝果」追平神蹟

5尼克連2場神逆轉　與新教宗有關？

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

【女兒4歲仍不會說話...】母女鑽轎底祈福　白沙屯媽祖展現慈悲的一面

李珠珢見富邦游擊手接球失誤　一秒崩潰抱頭蹲地
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366