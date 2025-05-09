大谷翔平9局開砲無力救道奇　山本由伸挨2轟丟5分吞敗

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今日先發出賽，客場遭遇亞利桑那響尾蛇隊，此役大谷翔平第9局轟出陽春砲，但道奇隊投手山本由伸先發5局，挨了2發全壘打，終場道奇隊仍以3比5落敗。

今日大谷翔平擔任先發指定打擊，排在第1棒，面對響尾蛇隊先發投手普法特（Brandon Pfaadt），第1局首打席擊出中外野飛球被接殺，第3局第2打席則是擊出左外野飛球被接殺。

道奇隊本場推出日籍投手山本由伸先發，第4局碰上亂流，先四壞球保送史密斯（Pavin Smith），讓奈勒（Josh Naylor）擊出游擊方向內野安打，接著又對蘇亞雷茲（Eugenio Suarez）投出觸身球，滿壘狀況下，被捕手莫雷諾（Gabriel Moreno）掃出滿貫全壘打。

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第5局響尾蛇隊再添分數，馬提（Ketel Marte）從山本由伸手中揮出右外野陽春全壘打，比分差距拉開到5分。

山本由伸今天是本季首度休息5天登板，總計5局用了88球，54個好球，被敲出6支安打，包括2支全壘打，投出4次三振，1次四壞球，1次觸身球，丟掉5分自責分，是本季單場新高，防禦率升到1.80，承擔本季第3敗。

道奇隊第8局打破鴨蛋，貝茲（Mookie Betts）、史密斯（Will Smith）分別安打上壘，蒙西（Max Muncy）敲出場地規則二壘打，先打下1分，後面帕黑斯（Andy Pages）補上適時安打，再送回1分，可惜康佛多（Michael Conforto）擊出雙殺打，道奇隊攻勢遭到瓦解。

大谷翔平第9局對上響尾蛇隊後援投手金克爾（Kevin Ginkel），一棒掃出中外野陽春全壘打，飛行距離426英尺，個人本季第11發全壘打，幫助球隊追回1分，無奈球隊反攻無力，最後2分差輸球，總計大谷翔平5打數敲出1發陽春砲，被三振1次，打擊率0.296，連續5場敲安。



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平開轟。（圖／達志影像／美聯社）