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大谷翔平明天再投牛棚　二刀流回歸等待「實戰投球」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲大谷翔平明天進行牛棚練投。（圖／達志影像／美聯社）  

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平前年進行右手肘手術，去年沒有登板投球，今年將重拾投手身份，再現二刀流，預計明天還會再進牛棚練投。

前年大谷翔平動了右手肘手術，去年專職擔任指定打擊，但仍創下單季54轟、59盜成績，幫助道奇隊拿下隊史第8座世界大賽冠軍，個人獲得生涯第3座最有價值球員獎，但去年在世界大賽期間也因左肩輕微脫臼接受手術，導致復健過程更加謹慎。

原本球隊計畫大谷翔平在5月底或6月初重返投手丘，但日前根據日媒《Sponichi Annex》報導，有道奇高層透露，大谷翔平預計要到7月16日明星賽後，基本上就是在例行賽下半季，才會機會回到投手丘。

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先前大谷翔平一直積極努力準備，被問到大谷翔平投球進度，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）在接受媒體採訪時，親自說明大谷翔平的投手復出進度，透露令人振奮的消息。

羅伯茲提到，大谷翔平目前已多次進行牛棚練投，「他明天會再進行一次牛棚投球，上次他大約投了35球，整體情況非常不錯，是正面的發展。」

羅伯茲也補充，如果一切順利，大谷翔平可能會進一步進行面對打者的實戰投球，「具體時間還不確定，但我們正等待那個時機的到來。」顯示距離正式以投手身分亮相的日子已不遠。

關鍵字： MLB棒球

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