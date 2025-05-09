林益全出新書揭露　前富邦隊友「有人上過大聯盟感到自負」



▲林益全曾經效力富邦悍將。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅39歲一壘手林益全過去曾經效力富邦悍將，2017年富邦曾因「801旅事件」引起外界熱議，近期他出版新書，首次談到事件內幕。

2017年林益全曾疑似因為守備不夠積極，被曾上過大聯盟的隊友林哲瑄在個人社群暗諷：「原來在台灣贏得金手套是不需要撲球的！真的長知識了！」

當時這件事情引發外界高度討論，事隔多年之後，林益全2023年轉戰統一，在生涯進入最後階段，近期將推出新書，回顧個人生涯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林益全的書中提到，非常感謝高國輝當年從他手中接下隊長的職務，他直言：「那時的球隊氛圍確實讓我感到管理難度很高，尤其旅外選手在義大犀牛時期人數快速增加，日漸受到球團重視，別說旅外、本土間有分派趨勢，就連旅外球員之間還有人會在內心細分等級。」

同時書上也提到，大家同樣都是回國在打中華職棒，但還是會有人因為自己曾經上過大聯盟所以感到自負，就連高國輝這樣在中華職棒戰功赫赫的學長也不一定能夠叫得動。

林益全也提及林哲瑄事件，他說當年林哲瑄在社群上公開發文，讓他糾結滿久的，「我認為哲瑄如果對我的守備方式有意見，可以自己來跟我講，但相對的，你講人家，你自己也要百分百做好，大家都會更在乎、更謹慎。」

林益全書中內容被節錄後分享至網路，也引發外界猜測，好奇他口中這位「上過大聯盟、自負、連大學長都叫不動」的球員，到底是誰？