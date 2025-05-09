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富邦網羅韓職勝投王下周抵台　再簽前樂天鈴木駿輔

▲樂天桃猿鈴木駿輔。（圖／樂天桃猿提供）
▲富邦悍將簽下鈴木駿輔。（圖／樂天桃猿提供）  

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將外籍戰力補強，今日宣布簽下投手 David Buchanan，中文譯名為「布坎南」，布坎南擁有豐富的職棒資歷，曾效力於美國職棒大聯盟、日本職棒及韓國職棒，在2021年時曾拿下韓職勝投王，並於2024年成功重返大聯盟，布坎南將於下週抵台與球隊報到。

另外曾有中職經驗的日籍投手鈴木駿輔，也於今日加盟悍將，將會加入二軍出賽持續磨練。

布坎南來自美國、是一名右投手，2014年於費城人隊首度登上大聯盟，累積2年35場先發拿下15勝，2017年首度來到亞洲加入日本職棒東京養樂多燕子，效力養樂多隊3個球季有62場先發、364.1 局投球，累積拿下20勝的成績。

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2020年布坎南轉往韓國職棒三星獅隊發展，成為三星獅陣中王牌投手，連續4年單季都拿超過10勝，累積4季共有114 場出賽，戰績54 勝 28 敗、防禦率 3.02、520 次三振，2021年以16勝拿下韓職勝投王，並於2022、2023年連續兩季入選 KBO 明星賽。

2024年布坎南重回美國職棒體系，並在8月重新登上大聯盟，今年年初則和遊騎兵隊簽約並獲邀大聯盟春訓，來台前於3A擔任球隊輪值先發，接下來即將抵達台灣加入富邦悍將。布坎南預計將於下週抵達台灣，等待相關程序完成後將加入球隊訓練，悍將球團表示，期待布坎南加入後，能成為悍將先發的重要戰力，一起為悍將拿下好成績。

另外，26歲的日籍投手鈴木駿輔今日也正式加盟富邦悍將，曾有中職經驗的他，去年加入全越運動棒球隊，持續參與台灣業餘聯賽保持實戰狀態，近期在春季聯賽有好表現，合計6場出賽4場先發拿下2勝，21次三振是全隊最多，獲得悍將親睞獲得重回職棒機會。鈴木駿輔加入悍將後將從二軍出發，持續累積經驗調整狀態，期待鈴木駿輔隨悍將二軍一起成長。

關鍵字： 中職富邦悍將

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