大谷本季廣告收入破億　經紀人爆差點與道奇簽15年長約



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平2023年季後以10年總值7億美元的合約震撼大聯盟，經紀人巴雷羅（Nez Balelo）在參與活動時受訪透露，事實上團隊原可爭取長達15年以上的頂級合約，但大谷翔平親自否決這個構想。

2023年季後大谷翔平與道奇隊簽下10年7億美元天價合約，合約除了高達6.8億美元的金額延遲之外，並且附有跳脫條款。

根據美國媒體報導，巴雷羅一向低調，不熱衷公開演說，但這次出席活動，分享大谷與道奇簽下7億美元合約後首個完整賽季的觀察。

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巴雷羅強調，即使大谷選擇將680萬美元薪資延後支付，導致合約實際價值約為4.6億美元，低於紐約大都會隊球星索托（Juan Soto）簽下、無延遲支付的7.65億美元合約，但他與團隊毫無遺憾。「完全沒有。我們不會改變任何決定。他拿下冠軍，加盟了正確的球隊。這是無悔的選擇。」

談到大谷翔平過去6年效力洛杉磯天使隊，雖然球隊從未打出勝率過半，更無季後賽成績，但巴雷羅認為那段時間是大谷翔平成長的關鍵。他說：「如果讓我們重來一次，我們仍然會選擇天使，當時是最適合的地方，有正確的團隊與總教練索西亞（Mike Scioscia），給予機會、堅持信任。」

巴雷羅表示：「大谷翔平不希望自己故事書般的生涯，最後幾年變成讓人懷疑『這傢伙是誰？連一壘都跑不動』的狀態。他想要的是完整、優雅的告別，而不是無力感結束。」

依照目前合約結構，大谷翔平合約將於39歲時到期，因此外界推測這可能是球員生涯的最後一紙合約，對此巴雷羅並未正面回應，但間接暗示此可能性巴雷羅「或許我已經談妥了他職業生涯最後一份合約，雖然他現在才30歲。」

大谷翔平在2021年奪下生涯首座美國聯盟聯最有價值球員，正式躍升為「全球巨星」，而那一年也成為代言邀約爆發期的開端，巴雷羅提到，「2021與2022年後，我們本來可以接無數案子，但那不是他想要的生活，他不是這樣的人。」

不過巴雷羅首度正面證實，大谷翔平今年光是代言收入就突破1億美元，外界關心大谷翔平到底代言多少品牌？他僅說大約20個出頭，但強調這些合作都非強推或四處敲門來的，「我們沒有去推銷，都是對方主動找上門，大谷翔平在日本幾乎無所不在，街口、機場、電視、雜誌，代言產品從運動鞋、保養品到航空公司、手錶等。」