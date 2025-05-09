運動雲

>

大谷本季廣告收入破億　經紀人爆差點與道奇簽15年長約

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社） 

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平2023年季後以10年總值7億美元的合約震撼大聯盟，經紀人巴雷羅（Nez Balelo）在參與活動時受訪透露，事實上團隊原可爭取長達15年以上的頂級合約，但大谷翔平親自否決這個構想。

2023年季後大谷翔平與道奇隊簽下10年7億美元天價合約，合約除了高達6.8億美元的金額延遲之外，並且附有跳脫條款。

根據美國媒體報導，巴雷羅一向低調，不熱衷公開演說，但這次出席活動，分享大谷與道奇簽下7億美元合約後首個完整賽季的觀察。

[廣告]請繼續往下閱讀...

巴雷羅強調，即使大谷選擇將680萬美元薪資延後支付，導致合約實際價值約為4.6億美元，低於紐約大都會隊球星索托（Juan Soto）簽下、無延遲支付的7.65億美元合約，但他與團隊毫無遺憾。「完全沒有。我們不會改變任何決定。他拿下冠軍，加盟了正確的球隊。這是無悔的選擇。」

談到大谷翔平過去6年效力洛杉磯天使隊，雖然球隊從未打出勝率過半，更無季後賽成績，但巴雷羅認為那段時間是大谷翔平成長的關鍵。他說：「如果讓我們重來一次，我們仍然會選擇天使，當時是最適合的地方，有正確的團隊與總教練索西亞（Mike Scioscia），給予機會、堅持信任。」

巴雷羅表示：「大谷翔平不希望自己故事書般的生涯，最後幾年變成讓人懷疑『這傢伙是誰？連一壘都跑不動』的狀態。他想要的是完整、優雅的告別，而不是無力感結束。」

依照目前合約結構，大谷翔平合約將於39歲時到期，因此外界推測這可能是球員生涯的最後一紙合約，對此巴雷羅並未正面回應，但間接暗示此可能性巴雷羅「或許我已經談妥了他職業生涯最後一份合約，雖然他現在才30歲。」

大谷翔平在2021年奪下生涯首座美國聯盟聯最有價值球員，正式躍升為「全球巨星」，而那一年也成為代言邀約爆發期的開端，巴雷羅提到，「2021與2022年後，我們本來可以接無數案子，但那不是他想要的生活，他不是這樣的人。」

不過巴雷羅首度正面證實，大谷翔平今年光是代言收入就突破1億美元，外界關心大谷翔平到底代言多少品牌？他僅說大約20個出頭，但強調這些合作都非強推或四處敲門來的，「我們沒有去推銷，都是對方主動找上門，大谷翔平在日本幾乎無所不在，街口、機場、電視、雜誌，代言產品從運動鞋、保養品到航空公司、手錶等。」

關鍵字： MLB大谷翔平棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林益全出新書揭露　前富邦隊友「有人上過大聯盟感到自負」

林益全出新書揭露　前富邦隊友「有人上過大聯盟感到自負」

大谷翔平明天再投牛棚　二刀流回歸等待「實戰投球」

大谷翔平明天再投牛棚　二刀流回歸等待「實戰投球」

海盜隊慘吞7連敗　教頭謝爾頓被開除本季第一人

海盜隊慘吞7連敗　教頭謝爾頓被開除本季第一人

鄭凱文感謝教練給機會　談兄弟揮別連敗：一定會越來越好

鄭凱文感謝教練給機會　談兄弟揮別連敗：一定會越來越好

台鋼7失誤破隊史紀錄不敵味全　呂偉晟巧合相隔4年奪勝

台鋼7失誤破隊史紀錄不敵味全　呂偉晟巧合相隔4年奪勝

詹子賢3安3打點、鄭凱文優質先發　兄弟斬斷統一4連勝

詹子賢3安3打點、鄭凱文優質先發　兄弟斬斷統一4連勝

台鋼邀請陳正中開球　前三商戰友林振賢當捕手

台鋼邀請陳正中開球　前三商戰友林振賢當捕手

兄弟回洲際主場強碰獅子軍　岳政華強勢回歸一軍

兄弟回洲際主場強碰獅子軍　岳政華強勢回歸一軍

盧孟揚放低抬腿不費力　鄭凱文指點「要沉得住氣」

盧孟揚放低抬腿不費力　鄭凱文指點「要沉得住氣」

觀察陳冠偉有點累　葉總看出下半身差異

觀察陳冠偉有點累　葉總看出下半身差異

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

熱門新聞

林益全出新書揭露　前富邦隊友「有人上過大聯盟感到自負」

大谷翔平引擎全開　外媒看好挑戰史上首見「40-40-40」傳奇紀錄

快訊／台籃最狂！單節得48分　林書豪率領新北國王轟破新紀錄

哈利伯頓締造0.076%逆轉神績　「3勝1640敗」溜馬1周包辦2勝

柯瑞G7狂跑3.2公里後拉傷　柯爾：知道高強度出賽負擔但沒選擇

金塊狂輸43分　戈登：不能怪裁判且必須保持強硬

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林益全新書　「有人上過大聯盟自負」

2大谷拚40－40－40異次元紀錄

3台籃最狂！　新北國王單節轟48分

4哈利伯頓締造0.076%逆轉神績

5柯瑞G7狂跑3.2公里後拉傷　主帥無奈

最新新聞

1新教宗「良14世」是白襪隊球迷！

2勇士少柯瑞G2被打爆慘輸24分

3富邦補強韓職勝投王　再簽鈴木駿輔

4紅襪主場5比0完封遊騎兵摘勝

5灰狼半場領先17分！蟻人卻倒地傷退

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

李珠珢見富邦游擊手接球失誤　一秒崩潰抱頭蹲地

【不按牌理出牌的路線XD】#白沙屯媽祖 從司令台中間下來！轎班大哥身手矯健
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366