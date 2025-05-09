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葉壘6.1局無責失奪MVP　臺中大勝新北暌違17年摘冠

▲114年陽信銀行盃全國青少棒賽臺中市投手葉壘。（圖／中華棒協提供）
▲114年陽信銀行盃全國青少棒賽臺中市投手葉壘。（圖／中華棒協提供） 

記者陳立勳／綜合報導

114年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽今日進行決賽，臺中市先發投手葉壘獨撐6.1局，被敲出5安，僅失1分非自責分，助球隊以10比1大勝新北市，奪得暌違17年的賽事冠軍，將代表臺中市參加在印尼雅加達舉行的小馬聯盟亞太區賽事，葉壘拿下賽事最有價值球員。

葉壘是2023年U12世界盃中華隊國手，畢業後進入臺中中山國中就讀，也成為隊上主力投手，本屆賽事他除了奪得最有價值球員獎外，也以12局、防禦率0的優異表現獲得大會投手獎。

此戰葉壘僅在第3局因投出觸身球，以及被敲1支內野安打，加上隊友守備失誤失掉唯一1分，表現相當完美，成為冠軍戰勝利投手。

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臺中市一開賽就以3支安打與新北市守備失誤攻下3分，隨後在第6局打線爆發，用4安打其中包含第2棒陳恩的三壘安打，一口氣攻下5分奠定勝基，陳恩以打擊率6成92拿下本屆賽事打擊獎。

另外季軍戰，臺東縣展現強大打擊火力，提前在第5局以10比0擊敗屏東縣拿下第3名。

獎勵名單：
團體獎：
冠軍：臺中市
亞軍：新北市
季軍：臺東縣
殿軍：屏東縣
第5名：臺南市
第6名：高雄市
第7名：臺北市
第8名：彰化縣

個人獎：
打擊獎：陳恩（臺中市、打擊率6成92）
打點獎：溫以恩（新北市、7分打點）
全壘打獎：溫以恩（新北市、2轟）
投手獎：葉壘（12局、防禦率0）
最有價值球員：葉壘（臺中市）
教練獎：藍文權（臺中市）

▲114年陽信銀行盃全國青少棒賽臺中市奪冠。（圖／中華棒協提供）
▲114年陽信銀行盃全國青少棒賽臺中市奪冠。（圖／中華棒協提供） 

關鍵字： 棒球

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