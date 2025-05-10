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「台灣怪力男」李灝宇3安貢獻長打　鄧愷威0.1局丟5分

▲亞運中華隊李灝宇。（圖／記者林敬旻攝）
▲李灝宇繳出猛打賞。（圖／記者林敬旻攝） 

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒底特律老虎隊3A「台灣怪力男」李灝宇今日打擊手感火盎，不但有長打出現，並且繳出3安猛打賞。

今日李灝宇在對戰芝加哥小熊隊3A賽事，擔任先發第2棒，鎮守三壘，首打席被三振，3局下第二打席掃出左外野平飛二壘安打、擊球初速105.1英哩（約169公里），同時靠著隊友安打，順利跑回本壘得分。

第5局李灝宇敲出三壘方向內野安打，第7局追加中外野安打，擊球初速105.5英哩，第8局則是遭到三振，球隊7比3獲勝。

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總計李灝宇5打數敲出3支安打，替球隊跑回1分，被三振2次，賽後打擊率提升到0.228，連續4戰敲安。

匹茲堡海盜隊3A內野手鄭宗哲今天對上克里夫蘭守護者隊3A，先發守二壘，排在第1棒，4打數沒有安打，打擊率0.183，上壘率0.280，長打率0.211。

舊金山巨人隊3A投手鄧愷威面對西雅圖水手隊3A，第6局在球隊2比6落後時登板，投了0.1局，只投了14球，11個好球，被擊出4支安打，1次四壞球，失掉5分自責分，防禦率7.24，最後無關勝敗，球隊2比11輸球。

運動家隊2A捕手林家正先發蹲捕，擔任第9棒，面對休士頓太空人隊2A，3打數有1支安打，被三振1次，選到1次四壞球，打擊率0.108​，上壘率0.214，長打率0.108​。

西雅圖水手隊新人聯盟投手沈家羲，碰上洛杉磯天使隊新人聯盟，中繼4局被擊出4支安打，投出5次三振，失掉1分自責分，防禦率2.25，吞下生涯首敗，道奇隊新人聯盟柯敬賢遭遇堪薩斯皇家隊新人聯盟，6打數敲出2支安打，2打點，被三振3次，打擊率0.444，延長賽第12局敲出再見安打，幫助球隊贏球。

關鍵字： 旅美球員棒球

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