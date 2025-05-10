達比修有肘傷恢復正常　最快月底復出大聯盟



▲達比修有最快月底復出。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒聖地牙哥教士隊日籍投手達比修有因右肘發炎，開季以來持續列在傷兵名單，昨日投實戰打擊練習（Live BP），若恢復狀況順利，有望在5月底重返大聯盟。

今年春訓達比修有先發2場，拿1勝，投了6.2局，失3分，防禦率4.05，但因為疲勞休息，後來檢查右肘輕微發炎，被放進傷兵名單，沒有趕上開季。

經過這段時間休養，根據多家美國媒體報導指出，達比修有的復出時程，朝著正面方向發展。

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依照美媒報導，達比修有在亞利桑那的訓練基地進行模擬實戰，投出大約3局的內容，教士隊總教練薛德（Mike Shildt）談到達比修有狀況：「他可能很快就會回到投手丘。」

教士隊執行長格魯普納（Erik Greupner）提到：「達比修有投球看起來非常理想，一切都在按部就班進行中，期望能在本月底看到他重返大聯盟。」

達比修有恢復進展良好，近期已積極投入復健賽事與實戰調整，38歲的達比修有，今年是大聯盟生涯第13季，至今累積戰績110勝88敗，防禦率3.58，送出2007次三振，若再先發18場，就能達成大聯盟生涯300場先發里程碑。