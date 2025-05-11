林立守備需要時間　古久保看鞏冠再見安：想把壘包拔掉



▲林立。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／天母報導

樂天桃猿昨天延長賽第10局被味全龍吉力吉撈．鞏冠敲出打到壘包的再見安打，最後0比1輸球，樂天日籍總教練古久保健二開玩笑說，「想把壘包拔掉。」

4月19日林立因左腳踝傷勢下二軍，先前在二軍打2場復健賽，5月9日回歸一軍，昨天在第10局登場代打，但沒有打擊機會，獲得故意四壞球。

今天林立一樣沒在先發名單，古久保健二表示，「林立的有比較好一點，但還是要看練習狀況，打擊是沒有問題，有想過很多方式，目前他的身體狀況，守備需要一點時間。」

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昨天樂天洋投魔神樂（Marcelo Martinez）先發7局用了89球，56個好球，被擊出2支安打，送出6次三振，沒有任何四死球，無失分，可惜無緣勝投。

談到魔神樂表現，古久保健二表示，「 應該是最好的內容，只被打2支安打而已，對方先發投手徐若熙昨天直球威力非常好，我們沒有掌握到直球攻擊，在我們打線比較打不出來的時候，魔神樂繳出最好的表現，打線沒有打下分數，對他非常抱歉。」

古久保健二坦言，「昨天得點圈次數滿少的，進入突破僵局，對方是比較幸運，球打到壘包，形成再見安打，這也沒辦法，是比賽一部份，有點想把壘包拔掉。」