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「屠龍手」魔神樂直球會噴　克魯茲：知道打者在等什麼球

▲▼新外籍打教克魯茲報到。（圖／味全龍提供）
▲克魯茲。（圖／味全龍隊提供）  

記者陳立勳／天母報導

樂天桃猿洋投魔神樂（Marcelo Martinez）昨天再次封鎖味全龍，先發7局無失分，堪稱新一代「屠龍手」，味全外籍打擊教練克魯茲（Tommy Cruz）認為，「魔神樂知道打者在等什麼球。」

連同昨天魔神樂先發7局無失分，生涯對味全7場，戰績6勝0敗，投了51局，送出47次三振，對戰防禦率僅0.71。

評價魔神樂投球，克魯茲認為，「他的投球算是典範，直球品質很好，可以掌握投球時間，投球節奏滿快的，有3個隨心所欲可以控制到好球帶的球，所以我們比較難調整。」

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克魯茲表示，「對魔神樂還是有攻克的方法，不要那麼緊繃，可以放鬆去嘗試，他直球尾勁會往上竄，下次大家都還可以調整，不管是誰投，我們贏球的心態都很強烈，我們是來贏球的。」

同時克魯茲也說，「魔神樂在中華職棒算是宰制，我們能做的就是調整，希望下次對戰可以打得更好。」

另外，克魯茲提醒，「心態上調整，不要覺得他很難打，畢竟投手終究要把球投進好球帶，如果能有耐心，好球帶設定好，把壞球選掉，可以有些策略。」

克魯茲觀察，「魔神樂知道什麼時候要怎麼投，把球種分配得很好，知道打者在等什麼球，有他的投球策略，雖然球速沒有很快，但直球尾勁很好，就好像是噴上來的感覺，變化球可以與直球結合，讓打者設定亂掉，也不好辨識。」

關鍵字： 中職味全龍

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