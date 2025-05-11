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笑稱莊昕諺變得「更有名」　川岸強期待更高：自己要突破

▲▼ 1012 中華職棒季後挑戰賽首戰-莊昕諺 。（圖／記者黃克翔攝）
▲莊昕諺。（圖／記者黃克翔攝） 

記者陳立勳／天母報導

樂天桃猿投手莊昕諺去年在世界12強大放異彩，開季狀態起伏較大，樂天日籍投手教練川岸強認為，「外界看他的眼光不一樣。」

去年莊昕諺50場出賽，戰績6勝1敗11次中繼成功，投了44.1局，26次三振，防禦率3.45，WHIP值1.29，投出生涯最佳。

季後莊昕諺在12強賽事表現出色，總計出賽5場，投4局，僅被擊出1支安打，就是一支全壘打，投出3次三振，防禦率2.25，也是球隊奪冠功臣之一。

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莊昕諺開季12場出賽，戰績1勝1敗5次中繼成功，投了10.2局，被擊出11支安打，包括1支全壘打，投出3次三振，5次四壞球，防禦率5.06。

莊昕諺今年表現不算穩定，前一次出賽是5月4日，當時面對味全龍，中繼0.2局，丟掉2分自責分，今日賽前特別與莊昕諺瞭解狀況，川岸強表示，「從帳面上成績來看是這樣，但球隊的勝利，他也做了不少貢獻，所以不完全是不好的，一整年一定會有被打的時候。」

談到莊昕諺去年與今年的差別，川岸強笑說，「差別在於更有名，至於去年季後參加世界12強倒是還好，主要是外界看他的眼光不一樣，大家期待會更高，這也是他的宿命，希望他可以突破自己，當然不是完全沒有問題，沒有球員是完美的，希望他自己要去突破。」

關鍵字： 中職樂天桃猿

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