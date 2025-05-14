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平野對德保拉「心懷尊敬」　賽前特訓江坤宇施加魔法

記者陳立勳／天母報導

中信兄弟14日1比0完封味全龍，中信洋投德保拉（Jose De Paula）8局無失分，賽後中信兄弟日籍總教練平野惠一表示，「德保拉是非常強悍的投手。」

本場德保拉8局用了90球，63個好球，被擊出2支安打，投出5次三振，1次四壞球，無失分，拿到本季第4勝，獲選單場最有價值球員。

談到這場比賽，平野惠一表示，「今天看了德保拉的投球，就想說一定要讓他拿勝投，贏下這場比賽，打線裡面有些要拿出成績的選手，今天比較可惜，今天江坤宇狀況有拉回來，是非常好的趨勢，黃韋盛雖然是年輕的選手，但今天做得很好，希望去年就有拿出好成績的選手，大家要繼續加油。」

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▲▼中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）
▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）  

德保拉收下生涯第70勝，追平隊史洋投最多勝紀錄，平野惠一觀察，「德保拉是非常強悍的投手，每次看他投球，都是心懷尊敬之意，尤其球隊裡面的中南美洲球員，不管是訓練或是跑步，都是非常努力完成工作，對他們非常敬佩，遠道而來一勝一勝累積起來，上次德保拉出賽在二軍，內容也都非常好，今天也很期待他的表現，他會隨著天氣變好，表現會越來越好，很期待他之後的表現。」

今天賽前江坤宇接受平野惠一特打訓練，今天敲出勝利打點，平野惠一笑說，「這是秘密的練習，一開始想說要對江坤宇施加魔法，不能說好表現是因為今天賽前練習，他有很高的向上心，自己想要變得越來越好，我能給的建議就是一到兩個關鍵點。」

同時平野惠一強調，「從去年季末有說，希望主力選手再進化，大家都有做了很多準備，目前來看必須要調整好，可以在場上運用，打擊教練莎菈與詹姆斯都是新來的，我之前有當過打擊教練，所以是有經驗的，多少可以幫忙一下。」

黃韋盛今天3打數敲出2支安打，包含第9局安打上壘，跑回致勝分，平野惠一認為，「他還有很大進步空間，不能說今天好就好，要看長期的，從去年開始就說要把黃韋盛培養成中心打者，但去年因為受傷沒辦法出賽，好不容易肩膀治好，可以健康出賽，一開始沒有做好，要怎麼樣去面對課題，這是今後最關鍵的。」

另外，平野惠一也說，「今天看到郭天信偷點的撲壘，感受到他拚了命想要上壘與贏球的鬥志，這一點我們是輸給他的，我們應該要有這樣的想法，不管是個人的勝負或是團隊的勝負。」

關鍵字： 中職中信兄弟影音

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