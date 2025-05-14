兄弟尋找固定開路先鋒　平野看陳冠穎破功：不要犯一樣錯誤



▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／天母報導

中信兄弟開季第1棒人選換過不少，先前張志豪因傷下二軍，近期岳政華歸隊，今天開路先鋒又換成宋晟睿，中信兄弟日籍總教練平野惠一坦言，「想把第1棒固定下來。」

昨天張仁瑋代打敲出生涯首轟，平野惠一表示，「本來就很期待張仁瑋，所以一直放在一軍，但一開始沒有太亮眼的表現，所以出賽機會沒有很多，之後是值得期待的球員。」

平野惠一認為，「張仁瑋全部都還要更好，他也是有腳程的，打擊方面希望他能扮演好自己的角色。」

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牛棚新秀陳冠穎昨天登板，挨了吉力吉撈．鞏冠一發滿貫全壘打，中繼0.2局失3分，2分自責分，本季第13場出賽，才首度掉分，平野惠一提到，「昨天很多都是陳冠穎第一次在職棒遇到的狀況，像是第一次遇到強迫取分，希望他不要犯一樣的錯誤，期待他可以更好。」

洋投勝騎士（Mario Sanchez）先前因為右肩傷勢下二軍，平野惠一則說，「勝騎士的部份會比較慎重一點，目前還沒有歸隊時間表。」

開季以來中信前2棒換過不少人，平野惠一坦言，「當然想把專屬第1棒固定，但目前還沒有能夠完成上壘等最低限度工作的選手，宋晟睿還在成長當中，不能算是資深主力，不想要把責任丟給他，希望他未來培養成第1棒或是第3棒的人選。」

平野惠一也說，「昨天宋晟睿放在第9棒，是考量對戰成績，放在比較沒有壓力的第9棒，希望還能有更多學長，拿出成績幫助他們，並且扛下球隊，包括許庭綸也不是要承擔責任，而是盡量累積出賽與經驗。」