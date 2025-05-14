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「拆彈專家」傳授熱身秘訣　呂偉晟進攻好球帶：不用太完美

▲味全龍隊投手呂偉晟。（圖／味全龍隊提供）
▲呂偉晟。（圖／味全龍隊提供）  

記者陳立勳／天母報導

味全龍投手呂偉晟今年被教練團賦予拆彈組任務，面對這個全新挑戰，呂偉晟坦言，「一開始找不到節奏。」

開季呂偉晟出賽10場，戰績1勝0敗2次中繼成功，投了5.2局，有1次三振，2次四壞球，防禦率維持0。

去年呂偉晟因腰傷困擾，季中宣告引退，結果傷勢奇蹟似恢復，接受球團測試，重新回到球隊，今年扛下危機處理任務，呂偉晟表示，「都不會排斥，一開始找不到節奏，有去請教羅華韋學長，畢竟他比較熟悉，花一點時間去適應熱身節奏，有時候投手狀況比較多，就要隨時準備。」

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呂偉晟認為，「我熱身算快，現在知道看狀況，會提早熱身，之前都是固定1局，知道什麼時候要熱身，現在就是自己要判斷，不燃通常牛棚教練提醒的時候，都已經是叫投手要快一點。」

不過呂偉晟坦言，「以前沒有投過拆彈角色，這也是新的體驗，熱身也不能投太多，有時候熱完，狀況就解決了，一周有5場比賽，每場比賽時常準備2到3次，自己要去拿捏，人家看不到我們在牛棚投了很多球。」

呂偉晟提到，「就是積極攻擊好球帶，不要想說投得多完美，想要邊邊角角，這樣子太難了，不要想說特別要做什麼，有完成任務就有成就感，就是當成每天的挑戰。」

過去呂偉晟有控球較不穩定，但今年狀況好轉，呂偉晟則說，「主要是機制問題，以前因為腰傷，會去閃躲不舒服的地方，每個投手都想要攻擊好球帶，但太想要做什麼，會影響到投球機制，讓自己保持2好球之後，不要想說一定要三振，也不用投得太完美。」

另外，呂偉晟也說，「一開始剛回來，覺得跟別人差很多，今年春訓期間花了很多時間，重量訓練多做一點，投球機制也花滿多時間，想要趕上大家。」

關鍵字： 中職味全龍棒球

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