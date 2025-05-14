德保拉想當隊史洋投最多勝　直言「羅力條款」9年太長了　

記者陳立勳／天母報導

中信兄弟14日1比0完封味全龍，中信37歲洋投德保拉（Jose De Paula）繳出8局沒失分好投，生涯第70勝到手，追平隊史洋投風神（Jonathan Hurst）最多勝紀錄。

此役德保拉8局僅用90球，63個好球，被擊出2支安打，投出5次三振，1次四壞球，無失分，拿到本季第4勝，獲選單場最有價值球員。

成功拿到第70勝，德保拉表示，「首先很感謝上帝，有很好的比賽，先前就知道，今天如果贏下來，就是生涯第70勝，達到這個紀錄，希望繼續贏下更多勝利，成為領先這個紀錄的洋投。」

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▲德保拉收下生涯第70勝。（圖／中信兄弟提供）

從2020年開始來台發展，德保拉回顧，「在這裡投球這段時間很開心，在這邊好多年了，很開心努力訓練，拿下這麼多場比賽，能夠打到現在。」

德保拉坦言，「來台灣之前沒想到會待這麼多年，那時候在其他聯盟打球，沒有想這麼多，專注在當下，有薪水比較高的合約，所以來到台灣，沒想到可以待這麼久。」

至於未來計畫，德保拉直言，「看上帝想要讓我在這裡幾年，還有中信兄弟球團讓我在這邊幾年，還沒有想要退休的想法，棒球是我的工作。」

今年德保拉在中華職棒邁入第6個球季，距離取得9年本土球員資格的「羅力條款」，還有一點距離，德保拉坦言，「不想要拚9年，因為太長了，應該要改成6年，如果現在洋將已經31歲，拚9年的話已經40歲，40歲還能打嗎？」

另外，今天壓制味全打線，德保拉表示，「今天就是盡量進攻好球帶，讓打者把球打進場內，用守備讓打者出局。」