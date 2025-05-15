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多明尼加要拚經典賽冠軍　「史上最貴」索托宣布參戰

▲▼大都會強打索托擊出本季首轟。（圖／達志影像／美聯社）
▲索托參戰明年經典賽。（圖／達志影像／美聯社） 

記者陳立勳／綜合報導

世界棒球經典賽將於明年3月登場，尋求隊史第2冠的多明尼加，紐約大都會隊重砲索托（Juan Soto）宣布代表多明尼加隊出征。

多明尼加曾在2013年經典賽奪冠，但2017年止步於複賽，上一屆2023年則是在小組賽遭到淘汰。

棒球實力堅強的多明尼加，2026年經典賽預賽將與以色列、荷蘭、委內瑞拉以及資格賽晉級隊伍，一起分在D組，比賽地點在邁阿密馬林魚隊主場。

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多明尼加隊總管克魯茲（Nelson Cruz）請來大聯盟傳奇名將普侯斯（Albert Pujols）接下多明尼加隊兵符，誓言打出好成績。

索托本季才與大都會隊簽下15年7.65億美元的史上最大約，索托宣布只要身體健康，將會參加明年經典賽，不過大都會球迷對此仍有些許擔憂，2023年經典賽終結者迪亞茲（Edwin Díaz）因賽後慶祝，意外造成右膝髕骨肌腱撕裂，導致整季報銷，當時畫面都還歷歷在目。

不過即便如此，索托仍決定為家鄉挺身而出，誓言替多明尼加爭取冠軍榮耀，展現對國家隊的高度承諾。

上屆索托曾參加經典賽，總共出賽4場，累積15個打數，敲出6支安打，包含3支二壘安打與2轟，貢獻3分打點，打擊率0.400。

關鍵字： 經典賽棒球

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