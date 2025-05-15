佐佐木朗希肩傷不需要手術　無法登板對球隊感到抱歉



▲佐佐朗希右肩受傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍投手佐佐木朗希因右肩夾擠症狀進入15天傷兵名單後，受傷後今天首度受訪，說明目前傷勢與回歸展望。

佐佐木朗希在10日先發面對亞利桑那響尾蛇，僅投4局失5分，速球均速只有94.8英哩，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，其實佐佐木朗希的問題已經持續一段時間，但他沒有及時反應。

進入傷兵名單之後，佐佐木朗希坦言目前處於「無投球」階段，雖然狀況已有改善，但仍需時間觀察與調整，無法確認明確的復出時程。

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佐佐木朗希提到，「雖然目前無法精準判斷，但每天的感覺是有好轉的。」對於這次傷勢，他認為與去年在日本職棒離隊時的肩傷類似，「那次情況比較嚴重，雖然這次不像是完全留下後遺症，但感覺接近。」

佐佐木朗希本季8場出賽，戰績1勝1敗，防禦率4.72，前一場表現失常，他坦言，「最近兩場確實受到肩膀影響，速度也沒辦法拉上來。」

對於持續帶傷出賽的選擇，佐佐木朗希則說，「雖然想為球隊繼續投球，但當表現無法達標時，我認為反而會造成困擾，最終決定主動提出傷勢狀況。」

佐佐木朗希還說，肩膀的不適最早可追溯至兩場先發之前，「那時不是明顯的疼痛，而是動作上不順暢，但還能夠投，所以當時就繼續上場。」

談到球速與控球問題是否與肩傷直接相關，他坦承：「雖無法確認是否完全相關，但我相信是有影響的。」

對於這段休養期，他也希望能當成一個「重整」契機，「我想要好好利用這段時間讓傷勢痊癒，調整出更好的表現再回到球場。」

至於傷勢成因，他直言目前仍無明確診斷，「沒有決定性的原因，要持續和它周旋找出答案。」

當被問及這段傷病期的心情時，佐佐木朗希不諱言：「當然感到遺憾，尤其球隊已有多位傷兵，自己也無法貢獻，覺得很抱歉。」

目前佐佐木尚未有具體復出計畫，「影像檢查並未發現明顯病因，所以下一步會是找出可能的原因與修復方法。」

對於外界猜測轉隊與環境改變可能造成傷勢，他回應：「我認為這跟環境無關，就算在日本時期也有類似情況，登板間隔的長短都不是主要因素。」

最後佐佐木朗希強調，目前無需進行手術，「並沒有明確的損傷，因此目前沒有考慮開刀的必要。」

同時羅伯茲也提到，佐佐木朗希不會急著回歸，強調會以健康為第一考量。