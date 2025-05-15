運動雲

>

費爾柴德終結連18打數掛蛋　本季首度雙安、進帳首打點

▲▼台美混血外野手費爾柴德。（圖／達志影像／美聯社）
▲混血外野手費爾柴德本季首次單場雙安。（圖／達志影像／美聯社）  

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒亞特蘭大勇士隊台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）先前連續18個打數沒有安打，此役費爾柴德單場繳出雙安，終結打擊低潮，同時進帳本季首分打點，不過勇士隊終場4比5輸給華盛頓國民隊。

費爾柴爾德過去2年效力辛辛那提紅人隊，上季出賽94場，貢獻8轟，30分打點，跑出13盜，打擊率0.215，但今年春訓表現低迷，出賽21場，僅敲出5支安打，被三振13次，熱身賽打擊率0.132，後來遭到指定讓渡（DFA）。

後來紅人隊把費爾柴爾交易到勇士隊，先前費爾柴德接受媒體訪問時，表達有意願加入明年中華隊，參與明年世界棒球經典賽，大聯盟表現受到台灣球迷關注。

費爾柴德今日擔任先發第8棒，鎮守右外野，賽前已經連續18打數沒安打，3局下首打席，在得點圈有人狀況下，敲出中外野二壘打，並且打回今年第1分打點，幫助球隊1比1追平，上壘後成功盜上二壘，藉由對方捕手傳球失誤，直接回到本壘得分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

5局下費爾柴德選到四壞球保送，靠著隊友安打回到本壘得分，第6局再敲出安打，本季首次單場雙安。

總計費爾柴德3打數2安打，選到1次四壞球保送，有1分打點，替球隊跑回2分，賽後打擊率提升到0.115。

關鍵字： MLB棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷翔平首局首打席炸裂　13轟緊追洋基「法官」

快訊／大谷翔平首局首打席炸裂　13轟緊追洋基「法官」

天使「火球男」動刀提前報銷　球團沒說明受傷細節

天使「火球男」動刀提前報銷　球團沒說明受傷細節

佐佐木朗希肩傷不需要手術　無法登板對球隊感到抱歉

佐佐木朗希肩傷不需要手術　無法登板對球隊感到抱歉

多明尼加要拚經典賽冠軍　「史上最貴」索托宣布參戰

多明尼加要拚經典賽冠軍　「史上最貴」索托宣布參戰

「台灣怪力男」李灝宇開轟雙安　林昱珉4.1局送4K

「台灣怪力男」李灝宇開轟雙安　林昱珉4.1局送4K

平野對德保拉「心懷尊敬」　賽前特訓江坤宇施加魔法

平野對德保拉「心懷尊敬」　賽前特訓江坤宇施加魔法

德保拉想當隊史洋投最多勝　直言「羅力條款」9年太長了　

德保拉想當隊史洋投最多勝　直言「羅力條款」9年太長了　

江坤宇關鍵安打阻斷味全4連勝　德保拉生涯70勝追平隊史

江坤宇關鍵安打阻斷味全4連勝　德保拉生涯70勝追平隊史

「拆彈專家」傳授熱身秘訣　呂偉晟進攻好球帶：不用太完美

「拆彈專家」傳授熱身秘訣　呂偉晟進攻好球帶：不用太完美

勝騎士傳接球不舒服　暫停丟球打PRP治療

勝騎士傳接球不舒服　暫停丟球打PRP治療

陳大天.「超克7」李銓 涉逃兵案被逮！

熱門新聞

快訊／大谷翔平首局首打席炸裂　13轟緊追洋基「法官」

德保拉想當隊史洋投最多勝　直言「羅力條款」9年太長了　

平野對德保拉「心懷尊敬」　賽前特訓江坤宇施加魔法

快訊／朝裁判比「收錢」手勢的代價　富邦勇士威希遭罰1.5萬元

古林又請飲料！交流戰要打擊？餅總笑戴頭盔超土：他不會打啦

兄弟尋找固定開路先鋒　平野看陳冠穎破功：不要犯一樣錯誤

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷首打席炸裂　13轟追「法官」

2德保拉想當隊史洋投最多勝　直言「羅力條款」9年太長了　

3平野對德保拉「心懷尊敬」　特訓江坤宇

4朝裁判比收錢手勢　威希遭罰1.5萬元

5古林備戰交流戰打擊！餅總笑打不到

最新新聞

1費爾柴德終結連18打數掛蛋　本季首雙安

2勇士正式淘汰　灰狼大勝挺進西冠

3賈吉夯444英呎致勝轟破紀錄！

4碎念「讓5.5」　勇士嘴綠遭NBA重罰

5柯瑞傷勢好轉　若有G6有望復出

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【魅力炸裂】#河智媛 力道強震撼開場舞！

不可色色！李珠珢場邊調皮　掀起李雅英裙子秒遭反擊XD

河智媛力道強震撼開場舞　氣場炸裂魅力驚艷全場！

李東洺6.1局好投曝強壓魔鷹關鍵　喊話球迷：成為我們的後盾！

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366