費爾柴德終結連18打數掛蛋　本季首度雙安、進帳首打點



▲混血外野手費爾柴德本季首次單場雙安。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導



美國職棒亞特蘭大勇士隊台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）先前連續18個打數沒有安打，此役費爾柴德單場繳出雙安，終結打擊低潮，同時進帳本季首分打點，不過勇士隊終場4比5輸給華盛頓國民隊。

費爾柴爾德過去2年效力辛辛那提紅人隊，上季出賽94場，貢獻8轟，30分打點，跑出13盜，打擊率0.215，但今年春訓表現低迷，出賽21場，僅敲出5支安打，被三振13次，熱身賽打擊率0.132，後來遭到指定讓渡（DFA）。

後來紅人隊把費爾柴爾交易到勇士隊，先前費爾柴德接受媒體訪問時，表達有意願加入明年中華隊，參與明年世界棒球經典賽，大聯盟表現受到台灣球迷關注。

費爾柴德今日擔任先發第8棒，鎮守右外野，賽前已經連續18打數沒安打，3局下首打席，在得點圈有人狀況下，敲出中外野二壘打，並且打回今年第1分打點，幫助球隊1比1追平，上壘後成功盜上二壘，藉由對方捕手傳球失誤，直接回到本壘得分。

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5局下費爾柴德選到四壞球保送，靠著隊友安打回到本壘得分，第6局再敲出安打，本季首次單場雙安。

總計費爾柴德3打數2安打，選到1次四壞球保送，有1分打點，替球隊跑回2分，賽後打擊率提升到0.115。