黃保羅「投到想要位置」　鋒總點名林澤彬關鍵安打

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將16日5比1擊敗味全龍，富邦投手黃保羅繳出8局失1分好投，賽後富邦總教練陳金鋒表示，「投到想要的位置。」



▲林澤彬單場雙安。（圖／富邦悍將提供）

今日黃保羅先發8局，用了93球，62個好球，被擊出4支安打，投出4次三振，1次四壞球，失掉1分自責分，拿到本季首勝，獲選單場最有價值球員。

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談到今天黃保羅表現，陳金鋒認為，「今天投得非常好，控球投到想要的位置，盡量讓打者出棒，製造很多滾地球，守備幫他守起來，不像之前用球數比較多，才有辦法丟到7局甚至8局。」

第9局沒有讓黃保羅續投拚完投，陳金鋒表示，「當時他用球數已經接近100球，所以沒有想要讓他拚完投。」

至於今天比賽中間，黃保羅一度摸著右手，讓人擔心是不是出現傷勢，還好沒有大礙，陳金鋒透露，「防護員回報是他的手開掉，有一點蹬到，不過狀況是還好。」

富邦第4局把握味全洋投龍聖（Zac Lowther）控球與守備出狀況，單局攻下3分，奠定勝利基礎。

對此陳金鋒提到，「今天他的控球不是很穩，林澤彬在滿壘敲出安打滿關鍵的，他最近也表現得不錯。」

今天林澤彬擔任開路先鋒，2打數敲出2支安打，選到2次四壞球，明年是不是繼續排在第1棒，陳金鋒則說，「明天的事情明天再說。」