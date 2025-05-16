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改扛開路先鋒「心情輕鬆」　陳子豪自信：短距離衝刺滿快

▲味全龍隊陳子豪。（圖／味全龍隊提供）
▲陳子豪。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／新莊報導

味全龍外野手陳子豪今天回歸先發打線，這段時間轉扛開路先鋒，打擊手感回溫，陳子豪表示，「心情上比較輕鬆。」

開季陳子豪打擊狀況不太理想，4月27日開始擔任第1棒，打擊率從0.197，提升到0.257，最近9場出賽，有8戰敲安。

今年陳子豪排在開路先鋒，41個打數，敲出14支安打，包括1支全壘打與3支二壘打，有5分打點，打擊率0.341。

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近期改打第1棒，打擊表現出色，陳子豪認為，「打第1棒壘上沒有人，心情上比較輕鬆，有時候會怕想太多，其實今年手感都差不多，主要是心態的問題。」

陳子豪表示，「在這邊打第1棒，教練是認為我的打席數太少，想要讓我多打一點，以前在兄弟打第1棒，是因為球隊覺得我狀況好。」

扛下開路先鋒任務，陳子豪提到，「第1棒想要求上壘，以選球為優先，自己對選球比較有信心，就是看教練安排，其實每個棒次都差不多，看教練認為適不適合。」

陳子豪也說，「不一定只有上壘，二壘打也很好，多一點長打也不錯，如果第1棒直接上到得點圈，對於後面壓力會比較小一點，球隊比較好作戰。」

另外，味全總教練葉君璋評價陳子豪腳程不差，而且打擊爆發力好，適合排在第1棒，陳子豪有自信地說，「我的爆發力還不錯，短距離衝刺還滿快的，長距離可能就慢一點。」

關鍵字： 中職味全龍

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