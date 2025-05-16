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衛蘭德二軍「完美一局」助獅完封桃猿　富邦7比1勝台鋼

▲統一獅隊洋將衛蘭德。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊洋將衛蘭德。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅16日於台南棒球場與樂天桃猿進行二軍賽，統一洋投衛蘭德（Joe Wieland）先發5.2局送出7次三振，無失分，其中第4局用9球投出3次三振，演出完美一局，幫助球隊5比0完封樂天。

比賽4局上，統一率先發動攻勢，張皓崴敲出中外野安打，二壘跑者林益全成功回到本壘得分。

5局上，統一繼續擴大領先，林益全擊出左外野高飛犧牲打，幫助三壘跑者柯育民成功回到本壘，再添得1分，後面全紹凱敲出左外野二壘打，送回二壘跑者林泓弦及一壘跑者林培緯，再度進帳2分。

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比賽進入第6局上，統一繼續拉開差距，柯育民敲出左外野二壘打，送回二壘跑者張皓崴，再追加1分，最終5分贏球。

衛蘭德表現亮眼，5局用了93球，65個好球，被擊出5支安打，送出7次三振，2次四壞球，沒失分，順利摘下本季二軍第2勝。

另外一場在嘉義市棒球場由台鋼雄鷹二軍交手富邦悍將二軍，富邦1局下率先得分，蔡佳諺擊出中外野高飛犧牲飛打，三壘跑者高捷順利回到本壘，富邦取得1分領先。

富邦2局下再度展現進攻威力，高捷擊出右外野安打，送二壘跑者蕭憶銘回到本壘得分，楊泯貽透過犧牲飛球，送回三壘跑者陳愷佑，富邦再添1分。

台鋼6局上展開反擊，陳飛霖左外野高飛犧牲打，三壘跑者顏清浤成功跑回本壘，替球隊追回1分，不過富邦迅速在6局下再度得分，蕭憶銘擊出左外野安打，一口氣送回三壘跑者蔡佳諺和二壘跑者王勝偉，擴大領先優勢。

接著同一局高捷敲出右外野三壘打，幫助隊友蕭憶銘跑回本壘，再攻下1分，楊泯貽因游擊手失誤上到一壘，三壘跑者高捷趁勢回到本壘，富邦在該局得到4分，最終7比1擊敗台鋼。

富邦投手陳鐿中擔任先發投手，先發6局用了93球，58個好球，被擊出4支安打，有2次四壞球，僅失1分自責分，拿到本季二軍首勝。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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