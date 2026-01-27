運動雲

追平17年神蹟！黃蜂單月兩度領先50分　狂勝76人收3連勝

▲黃蜂庫尼普爾（Kon Knueppel）、米勒（Brandon Miller）。（圖／達志影像／美聯社）

▲黃蜂新秀庫尼普爾（左）刷新了NBA歷史最快達成150記三分球的紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

夏洛特黃蜂雖然賽前僅排在東區倒數第4，然而27日他們卻在主場展現恐怖火力，面對缺少核心兩大主將的費城76人，黃蜂不僅以130比93狂勝，更在第三節一度取得109比59的50分領先差距。這場勝利讓黃蜂達成本季首次3連勝，陣中新秀庫尼普爾（Kon Knueppel）也刷新了NBA歷史最快達成150記三分球的紀錄。

黃蜂開賽即展現極佳狀態，首節靠著6成命中率取得微幅領先，隨後在第二節發動猛烈砲火單節灌進41分，半場打完取得69比44的大幅領先。易籃後，黃蜂手感依舊發燙，第三節再次交出單節40比15的攻勢，讓三節結束的分差來到驚人的50分。

值得一提的是，這是黃蜂繼11日對陣爵士（一度領先57分）後，本月第二次將領先分差拉開至50分以上，這也讓黃蜂成為繼2009年2月的太陽後，NBA歷史上又一支能在單月兩場不同比賽中達成領先50分神蹟的球隊。

黃蜂此役又多達8人得分上雙，表現最亮眼的莫過於2023年榜眼米勒（Brandon Miller），他在第三節火力全開，外線5投4中、單節爆砍19分，全場僅出戰三節便以12投9中的超高效率轟下30分、8籃板。

▲黃蜂庫尼普爾（Kon Knueppel）、米勒（Brandon Miller）。（圖／達志影像／美聯社）

▲黃蜂米勒（Brandon Miller）全場僅出戰三節便以12投9中的超高效率轟下30分、8籃板。（圖／達志影像／美聯社）

另一大亮點則是2025年選秀首輪第4順位挑中的庫尼普爾，他此役繳出12分、8籃板與6助攻的全能數據，而今天在命中兩記三分球後，庫尼普爾僅耗時46場比賽便達成生涯150記三分球里程碑，正式超越聯盟各路神射手，成為NBA歷史上達成此紀錄最快的球員。

反觀落敗的76人，今日因傷病管理輪休了兩大核心恩比德（Joel Embiid）與喬治（Paul George），在缺乏禁區支柱的情況下，原被寄予厚望的後場雙槍表現慘淡，當家少主馬克西（Tyrese Maxey）全場12投僅3中，得6分、7助攻；探花郎艾奇康（V.J. Edgecombe）同樣陷入低迷，11投2中進帳9分。全隊僅靠烏布雷（Kelly Oubre Jr.）的17分與麥肯（Jared McCain）的16分苦撐，無奈團隊防守在第二、三節全面崩盤，最終吞下連敗。

