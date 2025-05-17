張奕先發體能沒問題　嚴防「酷暑」找專業人士



▲張奕。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將投手張奕最近2場先發狀況不太理想，沒有投滿5局，張奕今天進牛棚練投，準備明天迎戰味全龍先發投手徐若熙。

明天將是張奕本季第7場先發，今天進牛棚練投，張奕表示，「想要嘗試一下感覺，大概投20球。」

最近2場面對統一7-ELEVEn獅，都沒有投滿5局，張奕認為，「可能被知道一些小細節，兩場都是對統一，第一場有找到問題去解決，第二場去丟，對方比我早先知道問題點在哪裡。」

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張奕提到，「體能方面沒有問題，如果有問題，就不會在先發輪值，自己知道問題點，有課題要去解決。」

同時張奕也說，「每個選手都有自己的調整方式，今天雖然有牛棚練投，但對明天比賽不影響，希望明天不要下雨，這禮拜先發輪值有多一天休息，可以好好準備。」

隨著天氣越來越熱，張奕直言，「去年經歷過台灣天氣炎熱，本身是容易流汗的體質，盡可能解決問題，有去問專業人士與營養師，用哪種方法比較好，不過夏天在台灣投球，像在烤箱丟球的感覺。」

另外，不少去年季後參加世界12強賽國手，今天有不少人受傷或是狀況不理想，張奕觀察，「每個人都有自己調整方式，可能在調整間，每個選手都想要突破，可能在突破過程造成受傷，經典賽資格賽這批選手影響可能比較大，受傷都是難免，但要預防受傷，要做好自己該做的事，顧好每個環節。」