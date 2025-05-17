運動雲

>

張奕先發體能沒問題　嚴防「酷暑」找專業人士

▲張奕、張育成。（圖／富邦悍將提供）
▲張奕。（圖／富邦悍將提供）  

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將投手張奕最近2場先發狀況不太理想，沒有投滿5局，張奕今天進牛棚練投，準備明天迎戰味全龍先發投手徐若熙。

明天將是張奕本季第7場先發，今天進牛棚練投，張奕表示，「想要嘗試一下感覺，大概投20球。」

最近2場面對統一7-ELEVEn獅，都沒有投滿5局，張奕認為，「可能被知道一些小細節，兩場都是對統一，第一場有找到問題去解決，第二場去丟，對方比我早先知道問題點在哪裡。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

張奕提到，「體能方面沒有問題，如果有問題，就不會在先發輪值，自己知道問題點，有課題要去解決。」

同時張奕也說，「每個選手都有自己的調整方式，今天雖然有牛棚練投，但對明天比賽不影響，希望明天不要下雨，這禮拜先發輪值有多一天休息，可以好好準備。」

隨著天氣越來越熱，張奕直言，「去年經歷過台灣天氣炎熱，本身是容易流汗的體質，盡可能解決問題，有去問專業人士與營養師，用哪種方法比較好，不過夏天在台灣投球，像在烤箱丟球的感覺。」

另外，不少去年季後參加世界12強賽國手，今天有不少人受傷或是狀況不理想，張奕觀察，「每個人都有自己調整方式，可能在調整間，每個選手都想要突破，可能在突破過程造成受傷，經典賽資格賽這批選手影響可能比較大，受傷都是難免，但要預防受傷，要做好自己該做的事，顧好每個環節。」

關鍵字： 中職富邦悍將棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

富邦捕手傷兵多　張洺瑀重新穿上護具：球隊需要我可以

富邦捕手傷兵多　張洺瑀重新穿上護具：球隊需要我可以

少見單場打斷2支魚雷棒　張政禹緊急找廠商加訂10支

少見單場打斷2支魚雷棒　張政禹緊急找廠商加訂10支

知道龍聖守備不好　葉總觀察王維中身體可以更好

知道龍聖守備不好　葉總觀察王維中身體可以更好

看宋晟睿、岳政華守備很舒服　申皓瑋想拿金手套

看宋晟睿、岳政華守備很舒服　申皓瑋想拿金手套

曾峻岳膝傷下二軍　富藍戈代班富邦終結者

曾峻岳膝傷下二軍　富藍戈代班富邦終結者

台鋼雄鷹「南人祭」　明天邀請前時報鷹「赤牛」開球

台鋼雄鷹「南人祭」　明天邀請前時報鷹「赤牛」開球

蒙德茲6.1局飆10K封鎖台鋼　統一狂掃15安率先20勝

蒙德茲6.1局飆10K封鎖台鋼　統一狂掃15安率先20勝

富邦隊友守備、火力相挺首勝　黃保羅要請喝星巴克　

富邦隊友守備、火力相挺首勝　黃保羅要請喝星巴克　

黃保羅「投到想要位置」　鋒總點名林澤彬關鍵安打

黃保羅「投到想要位置」　鋒總點名林澤彬關鍵安打

黃保羅8局優質好投　富邦5比1打敗味全

黃保羅8局優質好投　富邦5比1打敗味全

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

熱門新聞

大谷翔平又炸！連續3場開轟　本季第16轟獨居全壘打榜首位

大谷翔平8戰4轟！名球評揭「正面衝突打法」威力　60轟不是夢

大谷翔平險被送走？天使當年錯失驚天交易　美記者揭幕後真相

勇士10年功臣將成自由球員　盼回歸陪柯瑞、格林再拚一冠

「你只要撐住1場」巴特勒熄火遭狠批　昔熱火隊魂：他並非擋不住

快訊／綠衫軍衛冕夢碎！　尼克38分狂勝挺進NBA東區冠軍賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平又炸！獨居全壘打榜首位

2大谷超狂打法解密！專家看好60轟

3天使曾想交易大谷？美媒爆震撼內幕

4勇士10年功臣成自由球員　盼回歸拚冠

5「你只要撐住1場」巴特勒熄火遭狠批

最新新聞

1罕見妨礙守備蘇智傑得分不算　餅總動氣脫帽抗議

2主力暢打or練新人？平野給答案

3鄭浩均4局7K飆156　劉貴元助兄弟

4張奕體能沒問題　嚴防「酷暑」找專業

5宋嘉翔特訓狂流汗　阿公：做操等級

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

富邦隊友相挺本季首勝　黃保羅要請喝星巴克

黃保羅「投到想要位置」　鋒總點名林澤彬關鍵安打

【給我去屏東】中信吉祥物炫耀李珠珢應援毛巾還跳32撞！

中信吉祥物炫耀李珠珢應援毛巾　還跳32撞！球迷笑：給我去屏東

不可色色！李珠珢場邊調皮　掀起李雅英裙子秒遭反擊XD

【老闆無言】完美人生循環？年輕住養老院→老了去上班

#黃仁勳 今晚與 #魏哲家 晚餐！笑稱「想拜訪水果攤阿姨」

#黃仁勳 、 #魏哲家 前往鄒記餐敘！台積電四大將全到場

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【謝謝班導3年的陪伴】高三生捧花送驚喜大合唱暖哭老師QQ
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366