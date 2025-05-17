罕見妨礙守備蘇智傑得分不算　餅總動氣脫帽抗議



▲林岳平。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅17日在高雄澄清湖球場交手台鋼雄鷹，8局上統一蘇智傑敲出二壘打，一棒追平比數，靠著趁傳跑回本壘，但蘇智傑原本代表的超前分，因台鋼投手張誠恩將球回傳本壘時砸到跑回追平分的林子豪，經判定防礙守備，蘇智傑被判出局，統一總教練林岳平氣得脫帽抗議。

統一第2局率先得分，陳重廷掃出左外野陽春全壘打，個人本季首轟，第4局台鋼洋砲魔鷹（Steven Moya）回敬一發右外野陽春砲，個人本季第10支，雙方打成1比1平手。

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5局上，統一林岱安擊出左外野三壘打，林靖凱補上中外野安打，統一要回領先，5局下台鋼攻下2分超前，第6局統一拿到1分，台鋼第7局攻下2分。

不過8局上出現罕見妨礙守備判例，1出局統一攻上一、二壘，蘇智傑擊出左外野二壘打，壘上兩名跑者奔回本壘得分，回傳球到本壘後方，補位的張誠恩撿球後砸在已經跑回本壘得分的林子豪身上，主審王俊宏則用麥克風向全場表示，進入小房間確認規則。

依據棒球規則「擊球員與跑壘員之妨礙」規定，擊球員或跑壘員於被宣判出局後或得分後，妨礙或阻礙任何對其他跑壘員所採取之後續 Play，該跑壘員將因其隊友之妨礙行為被宣判出局。

最後主審王俊宏宣布三壘跑壘員蘇智傑出局後，林岳平總教練大動作出場抗議，也讓現場氣氛一度十分緊張。