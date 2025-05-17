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富邦本季首度單周3勝　鋒總：順暢度越來越好

▲▼中職富邦悍將總教練陳金鋒。（圖／記者李毓康攝）
▲陳金鋒。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將17日2比0完封味全龍，富邦左投魔力藍（Shawn Morimando）繳出8局無失分好投，同時富邦拿到上半季第10勝，單周取得3勝，賽後富邦總教練陳金鋒表示，「順暢度越來越好。」

魔力藍完成8局，用了115球，75個好球，被擊出2支安打，送出7次三振，1次四壞球，無失分，收下本季第2勝，獲選單場最有價值球員。

談到魔力藍表現，陳金鋒表示，「上一場他在花蓮其實投得不錯，也不是很差，只是用球數比較多，投捕教練有在瞭解，看投捕怎麼搭配，做得還不錯，有捕手的引導。」

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先前魔力藍投球內容上有所起伏，陳金鋒認為，「那時候球隊狀況也不是很好，投手想說怎麼壓制對方打者，投得過於邊邊角角，沒有取得好球數，變成打者攻擊好的球數，經過一段時間調整，就是積極攻擊好球帶，今天做得不錯。」

第8局選擇讓魔力藍續投，後來用115球完成8局，陳金鋒提到，「前面第一個是左打，他覺得OK可以續投，慢慢的解決。」

今天富邦贏球，雖然戰績還是排在最後，但拿到本季第10勝，單周拿到3勝是今年第一次，同時取得2連勝，陳金鋒坦言，「那段時間在狀況不好的時候，大家壓力比較大，投手、打者、守備都出問題的時候，比賽就不會那麼順暢，現在守備慢慢穩定下來，投手與打者也慢慢穩定下來，掌握與順暢度就會越來越好。」

關鍵字： 中職富邦悍將棒球

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