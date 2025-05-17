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「感謝教練讓我續投第8局」　魔力藍用球新高：我有新手臂

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將17日2比0完封味全龍，富邦左投魔力藍（Shawn Morimando）繳出8局無失分好投，單場115球是來到中華職棒發展單場新高，賽後魔力藍感謝教練。

▲富邦悍將洋將魔力藍。（圖／富邦悍將提供）
▲魔力藍拿下勝投。（圖／富邦悍將提供） 

本場魔力藍完成8局，用了115球，75個好球，被擊出2支安打，送出7次三振，1次四壞球，無失分，收下本季第2勝，獲選單場最有價值球員。

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有關於今天表現，魔力藍認為，「賽前制定非常好的計畫，執行得也非常完整，每天都是想要把自己變得更好，做好百分之百的準備，守備也幫助很多，今天是非常有品質的內容。」

揮別前幾場狀態，魔力藍提到，「每場比賽都不一樣，對手也不一樣，想辦法把球投好，努力維持現在的感覺，繼續保持下去。」

投完8局是來台單場最多，魔力藍直言，「今天做得最好的攻擊好球帶，滿快取得出局數，非常感謝隊友有2顆平飛球的接殺，今天保送也沒有那麼多，如果把保送降低，局數就可以拉長。」

2023年魔力藍由於左手肘傷勢，返回美國進行左手肘韌帶置換手術（Tommy John），去年重新回到球場，今年轉戰富邦。

今天用了115球，是在中職生涯單場最多用球數，魔力藍笑說，「感覺非常好，去年剛做完手術，有一個新的手臂與手肘，現在已經適應，就是繼續努力，很感謝教練第8局讓我繼續投下去。」

另外，今年富邦戰績不太理想，魔力藍今天拿到個人本季第2勝，他表示，「這都是過程，今天球隊拿到2連勝，大家都很專注在這2場比賽，都是非常有品質的比賽。」

關鍵字： 中職富邦悍將棒球影音

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