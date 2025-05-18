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荷雷拉等待夢想成真上一軍　球速激增投回日職水準

▲味全龍隊洋將荷雷拉。（圖／味全龍隊提供）
▲味全龍隊洋將荷雷拉。（圖／味全龍隊提供） 

記者陳立勳／新莊報導

味全龍洋投鑀龍（Aaron Leasher）14日被岳政華的強襲球打到左手，診斷出左手小指骨裂，評估需要14到16周休養，很大機率被註銷，另一名洋投荷雷拉（Jasier Herrera）已經隨隊待命。

荷雷拉去年加入味全，只在二軍出賽，17場登板，16場先發，防禦率3.82，今年獲得續約。

談到這兩年待在球隊，荷雷拉表示，「一開始來到這邊，希望可以幫助到一軍，很多事情自己沒辦法控制，做到自己能做的，盡量幫助球隊，已經比較適應，滿喜歡這邊的環境。」

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今年荷雷拉在官辦熱身賽獲得出賽機會，投1場，2局無失分，他表示，「有夢想達成的感覺，每天為了夢想努力，一直期待上一軍這天的到來。」

過去待過日本職棒西武隊，荷雷拉認為，「日本是棒球強國，但不覺得台灣有什麼差別，也是滿強的，在二軍面對打者，攻擊欲望很強烈，纏鬥也做得很不錯。」

荷雷拉透露，「平常都會看一軍比賽，如果想要上一軍，必須準備好，要知道到時候面對誰，一軍打者第1棒到第9局都是很厲害的打者。」

同時荷雷拉也說，「很清楚知道自己的角色與定位，很珍惜這個機會，希望有機會可以幫到球隊。」

另外，過去在日職球速有146公里到147公里，荷雷拉還說，「去年一直在加強自己，希望可以提升球速，今年球速有明顯提升，從去年138公里，今年增加到146公里，球速提升對於想要上一軍有很大幫助，包括從重量訓練與投球機制去加強，已經準備好了，無論什麼角色定位，都可以做到。」

關鍵字： 中職味全龍棒球

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