運動雲

>

林子豪少見妨礙守備　葉總有經驗：眼睛不離開球

▲味全龍隊總教練葉君璋。（圖／味全龍提供）
▲葉君璋。（圖／味全龍隊提供） 

記者陳立勳／新莊報導

統一7-ELEVEn獅昨天與台鋼雄鷹之戰，第8局發生罕見的妨礙跑壘，味全龍總教練葉君璋過去曾遇過類似狀況，他強調眼睛不會離開球。

昨日統一在高雄澄清湖球場交手台鋼雄鷹，8局上統一蘇智傑敲出二壘打，一棒追平比數，靠著趁傳跑回本壘，但蘇智傑原本代表的超前分，因台鋼投手張誠恩將球回傳本壘時砸到跑回追平分的林子豪，經判定防礙守備，蘇智傑被判出局，統一總教練林岳平氣得脫帽抗議。

2004年總冠軍戰大賽牛隊張家浩擊出安打，兩位跑者回本壘得分，葉君璋奔回本壘得分，獅隊選手準備把球傳向捕手，葉君璋趕緊趴下，避免被球打到，張建銘順利回到本壘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

多年前這一幕被網友翻出，葉君璋回憶，「有印象，當球員在場上，眼睛應該是跟著球，不管是當跑者或是守備員，即使做任何事情，眼睛不會離開球，像是有人會藏球，所以會特別去注意球的位置，這算是基本。」

另外，今年春訓找來前日本職棒歐力士隊總教練中嶋聰，以及著名體能教練中垣征一郎指導，近期中垣征一郎再次來台，預計待2個禮拜。

另外，葉君璋表示，「看他從這幾場比賽中觀察到什麼，也把上次來台到現在，球隊的狀況和他討論，也有聊幾位年輕選手狀況，像是吳君奕和李致霖，之前有和兩位客座教練說，希望他們把龍隊當成是自己的球隊，平常有些東西會傳給他們看。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

富藍戈代班富邦終結者　12強有收穫：每天都在學習

富藍戈代班富邦終結者　12強有收穫：每天都在學習

74歲前時報鷹投手「赤牛」開球　蔡旭峰：太久沒有大場面

74歲前時報鷹投手「赤牛」開球　蔡旭峰：太久沒有大場面

荷雷拉等待夢想成真上一軍　球速激增投回日職水準

荷雷拉等待夢想成真上一軍　球速激增投回日職水準

中職投手越來越強　林智勝直言：未來百轟不容易

中職投手越來越強　林智勝直言：未來百轟不容易

鑀龍手指骨裂恐被註銷　葉總看見荷雷拉「努力」

鑀龍手指骨裂恐被註銷　葉總看見荷雷拉「努力」

李宗賢被降二軍　富邦拉上「內外兼修」高捷

李宗賢被降二軍　富邦拉上「內外兼修」高捷

「感謝教練讓我續投第8局」　魔力藍用球新高：我有新手臂

「感謝教練讓我續投第8局」　魔力藍用球新高：我有新手臂

富邦本季首度單周3勝　鋒總：順暢度越來越好

富邦本季首度單周3勝　鋒總：順暢度越來越好

魔力藍力投115球8局無失分　富邦2比0連勝味全

魔力藍力投115球8局無失分　富邦2比0連勝味全

林詩翔開季無失分破功　邱智呈驚天3分彈逆轉台鋼

林詩翔開季無失分破功　邱智呈驚天3分彈逆轉台鋼

【這我可不哄】嬰兒哭鬧狗叔在旁眼神滿滿無奈

熱門新聞

昆凌90歲爺爺世壯運摘金！下午挑戰短跑　105歲人瑞也奪牌

昆凌90歲爺爺好威！世壯運1金1銀　明再戰200公尺短跑

藝人棒球隊世壯運首戰遭逆轉　馬國畢輸球搞笑怪「短今沒來」

世壯運低級失誤！　聖火手彭政閔英文竟變林郁婷

世壯運開幕！彭政閔曬與黃仁勳合照：很榮幸與台灣之光一起參與

中職首位投手身份猛打開轟又雙盜　宋晟睿卻說：不太喜歡這種感覺

讀者回應

﻿

熱門新聞

1昆凌90歲爺爺世壯運摘金！下午換短跑

2昆凌90歲爺爺好威！世壯運1金1銀

3馬國畢世壯運輸球搞笑怪「短今沒來」

4世壯運低級失誤！　聖火手彭政閔英文竟變林郁婷

5彭政閔曬與黃仁勳合照！

最新新聞

1中職回饋列車　吳俊偉、曾頌恩指導

2飛力獅優質　統一橫掃台鋼對戰4連勝

3富邦有援兵　王尉永、岳少華最快下周

488歲「噴射機阿嬤」拒開刀跑出傳奇

5詹子賢滿貫砲、江坤宇600安火力援護9比1領先

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

黃仁勳掀世壯運高潮全場歡呼　五大聖火代表種下「希望」樹苗

富邦隊友相挺本季首勝　黃保羅要請喝星巴克

黃保羅「投到想要位置」　鋒總點名林澤彬關鍵安打

「感謝教練讓我續投第8局」　魔力藍用球新高：我有新手臂

富邦本季首度單周3勝　鋒總：順暢度越來越好

【不要命？】女國道上開自動駕駛　整路駛內線低頭爽滑手機

【超扯】1歲嬰獨留車內爆汗大哭　5寶媽30分鐘後才現身

【最難的不是寫作業】妹妹遭「橘貓紙鎮」壓作業　寫不完爆哭

【心快融化了】媽上班途中接老師來電嚇傻　下秒兒子奶音喊母親節快樂

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366