林子豪少見妨礙守備　葉總有經驗：眼睛不離開球



▲葉君璋。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／新莊報導

統一7-ELEVEn獅昨天與台鋼雄鷹之戰，第8局發生罕見的妨礙跑壘，味全龍總教練葉君璋過去曾遇過類似狀況，他強調眼睛不會離開球。

昨日統一在高雄澄清湖球場交手台鋼雄鷹，8局上統一蘇智傑敲出二壘打，一棒追平比數，靠著趁傳跑回本壘，但蘇智傑原本代表的超前分，因台鋼投手張誠恩將球回傳本壘時砸到跑回追平分的林子豪，經判定防礙守備，蘇智傑被判出局，統一總教練林岳平氣得脫帽抗議。

2004年總冠軍戰大賽牛隊張家浩擊出安打，兩位跑者回本壘得分，葉君璋奔回本壘得分，獅隊選手準備把球傳向捕手，葉君璋趕緊趴下，避免被球打到，張建銘順利回到本壘。

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多年前這一幕被網友翻出，葉君璋回憶，「有印象，當球員在場上，眼睛應該是跟著球，不管是當跑者或是守備員，即使做任何事情，眼睛不會離開球，像是有人會藏球，所以會特別去注意球的位置，這算是基本。」

另外，今年春訓找來前日本職棒歐力士隊總教練中嶋聰，以及著名體能教練中垣征一郎指導，近期中垣征一郎再次來台，預計待2個禮拜。

另外，葉君璋表示，「看他從這幾場比賽中觀察到什麼，也把上次來台到現在，球隊的狀況和他討論，也有聊幾位年輕選手狀況，像是吳君奕和李致霖，之前有和兩位客座教練說，希望他們把龍隊當成是自己的球隊，平常有些東西會傳給他們看。」