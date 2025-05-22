第一球太用力不敢催　潘菘瑋久違登板飆到130



▲潘菘瑋久違登板。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／天母報導

2025年世界壯年運動會棒球項目35+競賽組今天開戰，山羊兄弟隊首場16比0完封來自日本的Masters Koshien Japan隊，前中信兄弟投手潘菘瑋退役多年，2017年季後結束職棒生涯，今天登板球速還有130公里。

目前是綺麗珊瑚成棒隊總教練，潘菘瑋過去球員時代有旅美與多年中華職棒經驗，今天中繼1局無失分，最快球速有130公里。

今天中繼登板，潘菘瑋透露，「平常教選手的時候順便丟一下，腎上腺素上來，第一顆球太用力，就不敢用力了，太久沒有用力，也怕會亂掉。」

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同時潘菘瑋也說，「後面投球就是用6到7分力，但也是很喘，想說投進去給對手打，吳俊億學長也投得滿順的，順著他的節奏去投。」

潘菘瑋坦言，「，前一次正式比賽至少已經相隔5、6年，退役後就很少投了，只有前幾年代表綺麗珊瑚成棒投過1場。」

參加這次世壯運，潘菘瑋表示，「呂祐華總教練今年初邀約，有開始準備，原本想說比賽性質，不用那麼認真去練，看到周思齊在運作，想說這比賽不是開玩笑的，訓練要上軌道。」

潘菘瑋笑說，「這次比賽是健康的就上，要連打3天，就看教練團安排，如果明天不用投太多球，應該還可以上場。」

代表山羊兄弟隊出賽，潘菘瑋表示，「讓小朋友看到，打棒球過程不分年齡，球隊也會到基層去交流，也很開心可以幫忙公益。」