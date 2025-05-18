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中職啟動回饋列車　吳俊偉、曾頌恩下場指導

▲中華職棒攜手農村水保署啟動回饋列車。（圖／中華職棒提供）
▲中華職棒攜手農村水保署啟動回饋列車。（圖／中華職棒提供） 

記者陳立勳／綜合報導

中華職棒大聯盟基層棒球公益回饋列車正式啟動，今年首站前進台中，攜手農村水土保持署共同推動基層棒球發展，並結合「國產藍莓大聯盟MLB」的推廣，讓小球員們在棒球訓練之外，也能體驗農村，感受棒球與農業的跨界魅力。

此次活動邀請台中四德國小、新竹關西國小、新竹科園國小的球員參與，展開為期兩天的公益體驗活動，結合棒球教學與農業探索，帶來前所未有的雙重學習饗宴。

回饋列車17日上午於文中10棒球場展開三場友誼賽，由三所小學互相切磋球技，賽後舉行捐贈儀式，中華職棒捐贈球具，包括軟硬式棒球、球棒、捕手護具、釘鞋、手套、背包，期許球員們戴上新裝備，勇敢追逐棒球夢。

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農村水保署臺中分署陳榮俊分署長親臨現場表達支持，特別準備藍莓冰淇淋分享給現場小球員，讓大家品嚐在地農產的美味，體驗農業與運動融合的溫度，陳分署長更幽默表示，希望孩子們從小吃著「MLB」國產藍莓，長大後能成功進軍「MLB」美國職棒，並勉勵大家持續努力，為台灣棒球奮戰、為夢想拚搏！

世界12強金牌選手，中信兄弟的曾頌恩與吳俊偉特別現身活動現場，為在場的小球員們加油打氣，曾頌恩鼓勵大家盡情享受在球場上運動的樂趣，吳俊偉則期許孩子們帶著快樂的心情打棒球，勇敢追逐夢想，有朝一日成為和他一樣，甚至更優秀的職業球員。

下午的棒球教室由兩位職棒球星親自上陣，分別進行打擊與投球技巧指導，透過近距離的互動交流，將職業選手的經驗與熱情傳遞給每一位小球員。晚間前往洲際棒球場，一同觀賞樂天桃猿對戰中信兄弟的精彩賽事，在熱情洋溢的應援聲中，為充實首日行程畫下完美句點。

18日回饋列車轉往台中兩處農業景點展開實地體驗，首先造訪「呼密藍莓農場」，延續去年明星賽成功推廣國產藍莓的精神，由農村水保署臺中分署陳榮俊分署長和國產藍莓大聯盟（Major League Blueberry, MLB）眾青農及小球員們一同參與導覽及體驗採果，並邀請到中信兄弟曾頌恩擔任特別嘉賓與大家互動，同時品嚐用國產藍莓製成的冰棒，瞭解藍莓栽種過程與種植概念。

隨後前往「霧峰菇類產學館」，透過導覽與DIY活動，讓球員們親手製作「菇菇十穀米披薩」，體驗從產地到餐桌的樂趣，最後品嚐親手完成的美味料理，滿載而歸。

中華職棒回饋列車自2002年巡迴全台各地，至今已邁入第24年，獲得社會各界廣泛支持，持續為基層棒球注入活力。

此次活動與農村水保署攜手合作傳承永續精神，讓球員們從棒球中培養團隊精神，從農場體驗中學習與自然共生，留下深刻難忘的回憶。中華職棒將持續關懷各級學校與棒球團體，期盼透過聯盟的力量給予基層棒球充足的資源，也期待有更多人可以和聯盟共同傳承棒球精神，讓台灣棒球的種子在台灣各地生根發芽。

關鍵字： 中職中信兄弟

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