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周思齊差點開轟直呼好可惜　甲子園大師約定2年後報仇

▲▼世壯運棒球，山羊兄弟周思齊。（圖／記者李毓康攝）
▲周思齊。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／天母報導

2025年世界壯年運動會棒球項目35+競賽組今天開戰，山羊兄弟隊首場16比0完封來自日本的Masters Koshien Japan隊，山羊隊周思齊代打上陣，差點就是滿貫全壘打，賽後周思齊直呼可惜。

今天世壯運首場，比賽在早上8點開打，周思齊代打上場，周思齊表示，「大家聚在一起感覺更好，的確很久沒有比賽，其他隊友也是，很久沒有比賽，心情都很興奮，前一晚睡不著倒不會，大家都很早睡，因為有年紀了，習慣比較早睡。」

周思齊提到，「今天有滿多球迷來，聲音也滿大的，很感謝球迷，來支持我們這支球隊，滿多球員私下在說，沒想到還有人記得我們。」

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今天僅以替補身份上場，周思齊表示，「大家都很想要比賽，我幾乎沒有什麼空間可以上場，就是盡力去爭取，我們組隊目標一致，就是全力以赴拿下最好成績，也就是金牌，我們有使命，想要藉由這支球隊，推動棒球教育，不會說世壯運結束就解散，還是會繼續下去，這是退役棒球人的精神展現。」

周思齊透露，「賽後甲子園大師隊有約我們，2027年約我們去，他們想要報仇，他們其實球隊人很多，這次來的人大多是工作人員，下一屆如果在日本，相信他們會有很多球員出來打，組成應該會滿強的，他們有滿多退役球員，屆時2年後再說。」

看到隊友們在場上拚戰，周思齊也說，「吳俊億學長投起來游刃有餘，輕輕鬆鬆的，潘菘瑋也是，不簡單的是已經40多歲，還可以投，這也很難，真的很不容易。」

揮出右外野深遠高飛犧牲打，差點就是滿貫全壘打，周思齊笑說，「對啊，好可惜，有出賽就很開心，可以聚在一起，比打棒球還要難，因為大家都有工作，平常約不太到，打棒球約得到，大家都很努力練球，並且設定目標。」

▲▼世壯運棒球，山羊兄弟周思齊。（圖／記者李毓康攝）
▲山羊兄弟隊。（圖／記者李毓康攝） 

關鍵字： 世壯運棒球

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