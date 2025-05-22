山羊兄弟16比0完封甲子園大師　周思齊代打差點滿貫彈



▲周思齊。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／天母報導

2025年世界壯年運動會棒球項目35+競賽組今天開戰，山羊兄弟隊首場面對來自日本的Masters Koshien Japan隊，終場16比0完封對手。

今日比賽1局下山羊兄弟隊打了38分鐘，總計進攻11人次，用5支安打得到6分，2局下，周思齊上場代打，擊出右外野飛球，差點是滿貫全壘打，形成高飛犧牲打，球隊單局又添得7分，3局下臨去秋波拿到3分，Masters Koshien Japan則是沒有人上壘。

首戰贏得勝利，山羊兄弟總教練呂祐華坦言，「一開始也是先觀察，因為不太瞭解對手實力，先從練習狀況評斷，賽前有跟對方總教練打招呼，有說他們不是科班，有一半的人不會打棒球，藉由賽事讓這個聯盟宣傳一下，觀察下來之後，想說今天全員可以上場。」

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周思齊本場替補出賽，呂祐華表示，「周思齊想說先讓大家上場，他可以調整一下，最大的對手是明天ENERGY隊，大家都是為了這項比賽準備，看社群媒體報導，感覺他們準備滿充足的，還叫曹錦輝幫忙餵球，想說也找球速太快的，我們隊上也沒有人投得這麼快。」

另外，今天主砲高國輝缺陣，呂祐華透露，「高國輝今天去比高爾夫球賽，因為時間上有衝突，球員位置安排上沒問題，明天他就會到，能夠先搶勝就搶勝，如果可以拿到分組第一，對於晉級會有比較大的幫助，目標還是在打進台北大巨蛋。」