陳冠任上演「劈腿」美技　想讓球迷留下美好回憶



▲山羊兄弟隊陳冠任。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／天母報導

2025年世界壯年運動會棒球項目35+競賽組今天開戰，山羊兄弟隊首場16比0完封來自日本的Masters Koshien Japan隊，山羊兄弟隊一壘手陳冠任上演「劈腿」美技。

今天陳冠任擔任山羊兄弟隊開路先鋒，不僅有2次四壞球上壘，還有盜壘成功，同時守備上也有劈腿美技接球。

本場表現優異，陳冠任表示，「盡力去表現，球迷也很期待，當然是盡力表現出來，當然體力與年紀有差，為山羊兄弟呈現給大家看，就是身體力行，有時候運動的價值不是只有單純只有勝利。」

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陳冠任認為，「身體力行完成一件事情是要投入，希望有一個好的榜樣。」

同時陳冠任提到，「依每個人的狀況，呂祐華總教練來觀察，盡量安排大家上場，其實排第幾棒都一樣，以前職棒我也有打過第1棒，希望打出好的表現，可以讓球迷看，讓他們有很好的回憶，可以再看到我。」

這次參加世壯運，陳冠任透露，「就是保持運動習慣，配合山羊兄弟隊練習時間，身體其實滿疲勞，昨天球隊有練習，上週日也有練，享受這個過程，注意自己身體健康之外，運動是一件美好的事情。」

另外，陳冠任提到，「當然現在沒有職棒壓力，旁邊熱身都會開玩笑，以前就應該這樣全力表現，不要怕犯錯，不要框住自己，自己也有教學生，打球不是只有輸贏，還有很多地方可以學習。」



▲山羊兄弟隊陳冠任。（圖／記者李毓康攝）